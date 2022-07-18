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玉山銀攜手易遊網 推國內首張旅遊平台聯名卡

經濟日報／ 記者楊文琪／台北即時報導
瞄準未來疫後旅遊商機，玉山銀行攜手全台最大線上旅行社易遊網，推出國內首張旅遊平台聯名卡－「玉山易遊卡」。記者楊文琪／攝影
瞄準未來疫後旅遊商機，玉山銀行攜手全台最大線上旅行社易遊網，推出國內首張旅遊平台聯名卡－「玉山易遊卡」。記者楊文琪／攝影

瞄準未來疫後旅遊商機，玉山銀行攜手全台最大線上旅行社易遊網，推出國內首張旅遊平台聯名卡－「玉山易遊卡」，打造以金融、旅遊、數位消費為主的旅遊生態圈，面對勢在必漲的未來旅遊，以回饋最高10%的優惠，為旅人賺取下一趟旅費，讓每一筆刷卡消費都成為你的夢想旅遊金。

為提供絕佳的數位消費體驗，並看好未來出國旅遊將以自由行為趨勢，「玉山易遊卡」主打在易遊網訂機票、訂飯店最高10%回饋，訂其他旅遊商品最高5%回饋無上限，2022年12月31日前不分新舊戶首次申辦正卡且核卡，再享易遊網訂房金800元，國內外旅宿都可折抵。此外，「玉山易遊卡」可直接升級易遊網白金會員2年，享有高階會員加乘累點及專屬福利，每筆消費都是為下一趟旅遊做準備，重新累積因疫情暫停的人生旅遊清單。

重啟海外旅遊！「玉山易遊卡」輕鬆解鎖人生旅遊渴望

隨著疫情趨緩，迎接國境解封指日可待，過去兩年的海外旅遊空白期也即將告終，從近期易遊網機票、訂房屢創新高的銷售表現來看，反彈力道已經有跡可循。以顧客需求為核心的玉山銀行看見顧客的旅遊渴望，攜手全台最大線上旅遊平台易遊網，推出全新旅遊聯名卡－「玉山易遊卡」，提供更便利的數位旅遊消費體驗，支持消費者彈性化的疫後旅程，累積旅遊心願目的地達成。「玉山易遊卡」卡面以璀璨星空搭配廣袤地球設計，代表旅人一卡在手就能踏遍環球七大洲、五大洋，更限量發行LED卡面1萬張，感應支付時卡面上的流星將同時亮起，象徵為旅人點亮星空、照亮旅程，邁開腳步踏向世界各地。

強強聯手！玉山銀行、易遊網跨界合作打造新一代旅遊神隊友

隨著邊境政策逐步鬆綁，海內外觀光市場漸露復甦曙光，消費者的旅遊玩心也跟著解封，玉山銀行董事長黃男州表示，玉山銀行持續發展金融科技，並以顧客角度出發，不斷推出各種創新產品、數位服務等金融服務，此次與「易遊網」共同攜手合作推出國內首張「旅遊平台聯名卡」－「玉山易遊卡」，就是希望可以透過彼此長期發展數位服務的經驗，使金融科技與旅遊生態圈來做結合，為顧客提供絕佳的用戶體驗。透過雙方的優勢加乘，將更能擴大線上、線下的串接，讓金融服務成為顧客旅程的一部分，與顧客一同邁向世界各地。

易遊網董事長陳甫彥表示，迎接未來疫後旅遊市場，易遊網不僅著力在產品籌劃與系統優化的佈署，更結合Fintech擴大旅遊生態圈，這次很榮幸與玉山銀行攜手合作進行數位創新，透過彼此共同數位領先的市場定位，激盪創意再次締造業界創舉！「玉山易遊卡」歷經兩年多終於在解封之際問市，我們認為這是最好的時機點，除了作為搶攻未來旅遊市場的一大利器外，更是強化易遊網以數位為核心的差異定位，從辦卡、消費到客戶服務，都可在易遊網官網或APP裡完成，流暢無縫的與300萬會員進行數據互動，精準掌握消費者需求。

「玉山易遊卡」集結雙品牌資源，除了彈性的數位旅遊消費體驗外，在後疫情爆炸性出遊之際，提供更靈活的聰明消費方式。消費者在「玉山易遊卡」的每一筆刷卡消費都能賺取易遊網eMoney點數回饋，1點等於1元，易遊網折抵消費金額無上限，換句話說，每筆消費都是為下一趟旅遊做準備。此外，為提供更便捷的服務，核卡後即可於易遊網APP獨家即時綁定「玉山易遊卡」，不需等待實體卡寄達，就能直接於易遊網官網及APP即時用卡。

eMoney點數回饋這樣賺！五星飯店、大阪環球影城門票任你換！

以「玉山易遊卡」於易遊網官網或APP刷卡消費享3%回饋無上限，2022年9月30日前新戶首次申辦正卡且核卡，享5%回饋無上限；若符合加碼條件，購買機票或訂房還能再獲5%回饋，最高10%回饋！不只易遊網站內消費享回饋，站外一般消費亦可獲國內1%、國外2%回饋無上限，還有「玉山易遊卡」首購禮800元訂房金等你拿，國內外外旅宿都可折抵。

點數回饋實際怎麼賺？例如：與爸媽來趟五天四夜的日本跟團旅遊，出國一趟預計可累積超過5,000點，回國後就可使用eMoney點數帶家人享用五星級自助Buffet！疫情期間沒辦法渡蜜月的結婚新人，帶另一半來趟冰島極光蜜月10日遊，初估換算可獲得12,000點，回國直接用點數入住五星級飯店再享小蜜月。若是安排一趟閨密大阪行，用機票、飯店所賺來的eMoney回饋，等於可以免費兌換大阪環球影城門票，直接省下一筆(以上為參考試算，點數回饋需以單筆實際消費金額計算而定)。「玉山易遊卡」能成為你前往世界旅遊的超級通行證，每筆刷卡消費都能成為下趟旅程吃喝玩樂的旅遊金，「易起旅遊，有『玉山易遊卡』就Go」。

前往玉山銀行官網或易遊網APP可立即申辦，登入易遊網會員、身分認證、填寫資料簡單三步驟，e指辦卡就可完成，核卡後還能直接升等易遊網白金會員，享高階會員專屬禮遇及眾多卡友超優回饋，解鎖人生旅遊清單靠「玉山易遊卡」。

玉山銀行 易遊網 聯名卡 觀光

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