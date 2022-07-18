合庫人壽創「星」守護 力邀產官學藝跨界支持

自2020年以來，新冠肺炎疫情不但大幅影響國人的生活形態，也讓照顧失能、失智親人的家庭照顧者陷入照顧困境。合庫人壽與家庭照顧者關懷總會(下稱家總)在共同支持家庭照顧者十年之際，特別邀請知名藝人湯志偉與Juby伉儷領銜打造「哈囉！呼叫『星』隊友」沈浸式音樂劇，7/15於合庫金控文康中心隆重登場，臺北市社會局局長周榆修親自到場支持並表示，相信不少人都曾經面臨照顧角色與工作、學業、愛情、夢想選擇的兩難，此次音樂劇引發社會大眾去思考，也宣達長照服務及社會企業的資源都可以成為照顧者的新選擇、成為照顧家庭的後盾。

「哈囉！呼叫『星』隊友」音樂劇在台北場特別邀請客語金曲歌王羅文裕來擔任說書人的角色。他曾因家人罹癌，深知照顧者的辛勞，也表示：「像是劇中女主角，當面臨愛情、工作及家庭的多重問題，還要面對精神及經濟上雙重壓力，真的很需要即時的救援。」合庫人壽自2016年以來努力打造友善照顧職場，讓同仁在面對工作及家庭照顧二難時，有更多的空間及時間做好照顧安排，同時，當保戶申請重大疾病理賠時，合庫人壽也提供免費的喘息咖啡卷，讓保戶可以在照顧咖啡館喝杯咖啡、喘口氣，了解更多的長照相關服務，善用長照資源，做個聰明照顧者。

臺北市政府社會局局長周榆修呼籲，透過1966長照專線可申請長照2.0服務；臺北市也有4個家庭照顧者支持中心，協助家庭照顧者做好照顧安排減輕照顧負擔。合庫金控（5880）總經理陳美足進一步說明，因應高齡少子化的社會現象，除了合庫人壽這十年來支持的喘息咖啡、喘息學院、照顧電視台等照顧支持性服務外，合庫銀行也培養出逾千名的長照種子行員，在全國270家分行為民眾提供長照連接服務，為國人打造一個金融業的長照巷弄站。

家庭照顧者關懷總會秘書長陳景寧指出，家庭照顧像「看不到盡頭的馬拉松」，必須善用0800-507272家庭照顧者關懷專線，因應平均9.9年不斷變化的歷程，她強調照顧不孤單，請大家記得善用社會的照顧資源。