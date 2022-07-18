國銀開始出手搶疫後旅遊潮 玉山銀今攜易遊網推易遊卡

國銀開始出手搶疫後旅遊潮！玉山銀攜易遊網「玉山易遊卡」買機票最高10％回饋。玉山金控（2884）子公司玉山銀今（18）日宣布，攜手全台最大線上旅行社易遊網，推出國內首張旅遊平台聯名卡「玉山易遊卡」，今日下午3點可以申辦，要打造以金融、旅遊、數位消費為主的旅遊生態圈，主打在易遊網訂機票、飯店回饋最高10％，訂其他旅遊商品最高5％回饋無上限。

至於目標卡量，是否可以達到易遊網APP中200萬名使用者的至少一成到兩成？玉山銀指出，如果國際旅遊逐步解封，希望逐步達到玉山銀預期中的發卡目標。

面對後疫情時代的信用卡策略，玉山銀董事長黃男州指出，此次玉山與旅遊生態圈結合，希望卡友刷卡在任何地方消費都可以成為旅遊基金，相信台灣國外旅遊將逐步開放，預期明年可望恢復到過往旅遊水準，此次三方價值結合，玉山銀攜手易遊網、VISA推出的易遊卡主打三大特色：

第一，線上申請、線下核准，直接可用，立即結合易遊網APP，寫下國內信用卡首創，帶給顧客線上直接交流機會，辦卡直接申等為易遊網白金卡會員。 第二，提供e-money點數回饋，持卡在易遊網訂機票、訂飯店、訂行程，都有優惠點數，最高可拿到10％回饋點數，一點等於一元。另外，國內一般消費1％回饋無上限，海外一般消費2％回饋無上限，易遊網線上消費3％回饋無上限。 第三，此次卡片設計擁有星空、七大洲，並推出限量一萬張LED卡面，每次刷卡感應支付，LED燈會點亮。

「玉山易遊卡」主打集結雙品牌資源，易遊網董事長陳甫彥指出，近期機票難搶，持卡到易遊網刷卡買機票、買飯店，主打從辦卡、消費到客戶服務，都可以在易遊網官網或APP裡面完成，進行數據互動。

目前易遊網300萬名會員結合超過600萬張玉山卡友，易遊網APP使用者超過200萬，陳甫彥指出，旅遊生態圈正在改變，現在已經走到平台跨界可能性，訂房有幾萬個選擇，也必須結合顧客需求，金融科技可以滿足此塊痛點，期許玉山易遊卡可以深化行動服務者的需求，包括查詢、客後服務等等都可以在易遊網APP完成。

黃男州則指出，今年6月玉山刷卡成長率相當好，7月受惠刷卡繳稅貢獻，預期將可望爆出大量，今年玉山銀在繳稅刷卡上成長相當多。玉山銀指出，數位e卡推出2個月估計至少發出5萬張新卡。