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國泰永續高股息規模衝上800億元 受益人達57.7萬新高

經濟日報／ 記者高瑜君/即時報導

今年上半年台灣加權指數下跌3,393點，上市股票市值蒸發達新台幣10.1兆元，皆為歷年同期最差，市場恐慌氛圍濃厚，但上周國安基金決議啟動穩定股市措施進場護盤，也為台股注入活水。隨著台股止跌反彈，加上投資人逢低買進，帶動國泰永續高股息ETF（00878）規模衝上800億元大關，受益人數也來到57.7萬新高。

根據統計，國泰永續高股息上周規模突破800億元關卡，最新來到811.2億元；另，根據臺灣集中保管結算所資料，今年以來ETF中以國泰永續高股息受益人數成長最為顯著，總共增加29萬人，並將於本周三（20日）迎來掛牌上市兩周年。

國泰永續高股息自上市以來，受益人數從6.9萬人成長至57.7萬人，成長幅度超過726%，目前為國內受益人數排名第二大的ETF。

國泰永續高股息為市面上唯一結合「ESG+高股息」的台股ETF，追蹤MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數，篩選兼具永續與高息兩大特徵的成分股，輔以適度的產業分散來構建投資組合，加上納入收益平準金機制，有利每季配息更加穩健，因而獲得了市場投資人廣泛關注。

國泰永續高股息ETF經理人游日傑表示，由於台灣外銷持續暢旺，6月出口金額為422億美元，年增15.2%，連24紅，已締造近10年來正成長最長周期，顯示台股基本面表現依舊穩健，加上國際股市近期有逐步回穩跡象，有望延續反彈結構。

由於現階段市場多空交戰下，台股反覆來回震盪，投資人急於尋找低波抗震的標的，根據Bloomberg資料可發現，台灣主要指數近一年（2021年6月30日至2022年6月30日）含息報酬率與波動度表現中，台灣加權指數波動度為16.5%、報酬率為負13%，而同期間MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數波動度為11.4%，報酬率負1.1%，表現更加突出，展現出低波抗跌優勢，是高震盪下的投資護身符。

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