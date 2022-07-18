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全盈+PAY會員數近40萬 本月「嗶」進屈臣氏、可不可

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
搶攻國旅補助商機，全盈+PAY推出「夏日6躂趣」活動。圖/全盈支付提供
搶攻國旅補助商機，全盈+PAY推出「夏日6躂趣」活動。圖/全盈支付提供

根據金管會7月14日最新數據，截至5月底全盈+PAY會員數累計達38.9萬。全盈+PAY觀察，整體會員以最具消費力的輕熟世代為主，其中35-44歲族群佔比最高，其次為25-34歲年輕族群，女性用戶多於男性；會員消費習性可細分為全家（5903）鐵粉、代收繳稅用戶以及Fami!ce霜淇淋迷3大類型。此外，全盈+PAY本月也再度擴大通路版圖，正式「嗶」進屈臣氏、大戶屋、可不可熟成紅茶與THE BODY SHOP。

進一步研究全盈+PAY會員，以全家鐵粉買最廣，喜愛輕食與咖啡的組合，便利商店寄件、列印等服務亦受青睞；另外，觀察代收繳稅比例佔整體交易金額高達45%，繳稅更為5月交易金額第1名，顯見非現金支付漸成繳稅季主流。

隨著時序進入夏季，週末加碼Fami!ce霜淇淋買1送1更是引起新一波搶購潮，根據全家統計，使用全盈+PAY購買Fami!ce霜淇淋數量已累計超過40萬支，可見其受歡迎程度。

此外，全盈+PAY本月也再度擴大通路版圖，正式「嗶」進屈臣氏、大戶屋、可不可熟成紅茶與THE BODY SHOP；至於合作銀行，繼開業首波的玉山、台新與國泰世華後，7月再新增元大與台北富邦銀行2間銀行帳戶；同時，玉山「e指信貸」服務亦於7月正式上線，7月1日至8月31日於專屬連結或是全盈App內的「金融服務」專區申辦，貸款費用588元，最高核貸300萬，前3期利率0.88%。

搶攻國旅補助商機、「盈」夏日出遊潮，全盈+PAY也推出「夏日6躂趣」活動，7月18日至8月28日連續6週，指定通路單筆消費滿300元即贈30元全家購物金，相當於10%回饋；主要看準暑假出遊旺季，一次集結旅遊住宿、交通出行、美食餐廳三大類型，計有14間合作品牌推出獨家好康，其中包含Agoda指定連結訂房享最高10%回饋、WeMo消費「全家」點數百倍送、bb.q CHICKEN炸物加碼送、鼎王內用滿額贈肉盤等。

全家 屈臣氏

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