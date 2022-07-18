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全球人壽首本英文永續報告書出爐 展現ESG亮點

經濟日報／ 記者仝澤蓉/即時報導
全球人壽首本英文企業永續報告書出爐，ESG績效亮點與世界共好，圖中為全球人壽副董事長林文惠。圖/全球人壽提供
全球人壽首本英文企業永續報告書出爐，ESG績效亮點與世界共好，圖中為全球人壽副董事長林文惠。圖/全球人壽提供

全球人壽2022年出版首本英文企業永續報告書，跨越語言說明ESG永續發展績效亮點。

全球人壽永續發展委員會透過「低碳營運」、「責任投資」、「幸福社會」三大策略主軸，建構全球人壽永續發展藍圖，積極落實15項聯合國SDGs目標，展現「全球挺全球」的精神。

環境（E）方面，全球人壽表示，對保戶積極推廣電子化通知，新增開通逾數十萬筆電子化保單，而企業內部持續厲行節能減碳運動，相關部門除了透過電子郵件宣導之外，也發起認購自種水耕蔬菜、蔬食餐盒訂購，獲得同仁極大迴響；並於2022年開始從總公司優先導入ISO50001能源管理系統啟用職場能源診斷，並目標通過第三方驗證，持續將制度拓展至各分公司；同時總公司也導入ISO14064溫室氣體盤查之範疇，呼應國際淨零碳排的大趨勢，以全面性能源管理來升級低碳營運。

全球人壽從2012年開始支持台灣無毒農業發展、認養無毒耕種稻田，2018年起認養無毒耕種茶葉，2021年支持坪林地區流域收復計劃，讓藍鵲可以平安回家，2021年持續支持苗栗楓樹里地區流域收復計劃，協助復育石虎生態圈；累計認養6萬2,353.8公斤無毒米及550台斤環境友善茶維護生態及環境永續發展，且所認養的環境友善茶已累計減少2,948.1kgCO2-eq碳排放，更可以將這些友善作物透過義賣幫助更多失依孩子。

社會（S）方面，全球人壽重視職場性別平等，女性主管占所有主管職比例42％ ；為協助保戶度過疫情艱難時刻，提供保單借款紓困專款貸款，受惠保戶共計7,150人（8,035件），總貸款金額為6.45億；為落實普惠金融理念，全球人壽推動保障型（高齡化）商品之保費收入51億9,774萬6,747元，協助強化保障風險缺口。

也積極推廣偏鄉教育，攜手國立臺灣科技大學合作推廣偏鄉教育、消彌城鄉落差 ，舉辦多場線上課程，由全球人壽內外勤同仁擔任志工講師，介紹保險專業領域職能。

治理（G）方面，全球人壽陪著同仁一同精進成長，內外勤同仁合計平均接受教育訓練時數逾100小時，整體平均接受訓練時數大幅成長；內勤更開辦17堂法遵教育訓練，開辦時數達43小時，參訓人數達5,385人次。

擴大永續經營，綠色債券、永續債券累計投資金額達61.82億元，並於董事會成立永續發展委員會，建構全球人壽永續發展藍圖。

偏鄉教育 認養

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