疫情、戰爭打亂全球市場 善用一款保單累積安全性資產

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經濟日報／ 記者紀佳妘／台北即時報導

近期疫情、俄烏戰爭、中美貿易戰等因素造成國際金融波動，也對民生經濟帶來直接影響，更讓不少人發現自身的財務狀態相當脆弱。AIA友邦人壽今（18）日表示，民眾可以考量資產配置，善用兼顧「保值」和「增值」功能的美元利變型保單，可同時享有壽險保障與累積資產。

據行政院主計總處統計，預測2022年GDP經濟成長率為3.91%，較2月預測的數值4.42%再下修0.51個百分點，也較去年6.57%大幅萎縮；今年6月的消費者物價指數（CPI）上升3.59%，且已連續四個月都飆破代表通膨指標的3%。

另據央行統計，累積至今年3月底的消費者貸款餘額為10.6兆元，其中近9兆元來自房貸的貢獻；隨著上半年連續兩次的升息，有房貸負擔的民眾其經濟壓力就更形明顯；然而，主計總處剛公布的今年前5月全體受僱員工經常性薪資年增僅2.83%、總薪資年增則為3.63%。

AIA友邦人壽表示，升息、通膨讓大部分民眾收入趕不上支出，隱性貧窮人口正悄悄增加，面對不明朗的投資市場，許多民眾變得更加保守。據金管會銀行局「臺閩地區金融機構存款餘額」統計結果發現，疫情時期，民眾更偏愛儲蓄，自2019年新冠疫情在全球爆發，台閩地區存款餘額與疫情前（2018年）相較，連續三年皆有明顯成長。

AIA友邦人壽總經理侯文成對此表示，後疫情時代，民眾若希望提升自身「財氣」，讓自己能更從容面對總體經濟與投資環境的劇烈變化，不妨跳脫積極投資或保守理財二選一的思維。

侯文成指出，喜歡積極投資的民眾，過去幾年也許享受到金融市場多頭帶來的好處，賺取了不少波段財，如果未能透過穩健的理財方式「鎖利」，投資收益將不能視為資產。至於理財觀念相對保守，不做任何理財規劃的民眾，看似保本且隨時可運用較無風險，但高通膨時代來臨，手握現金雖讓人短期內感覺安心，長期下來，資金的閒置無法發揮時間累積帶來的效益。

AIA友邦人壽建議，民眾可以考量資產配置，善用兼顧「保值」和「增值」功能的美元利變型保單，可同時享有壽險保障與累積資產。美元升息趨勢下，目前仍然是市場上強勢主流貨幣，民眾自身如有中長期美元儲蓄和理財規劃習慣，不妨善用美元保單。

至於利率變動型保單的保戶除了享有基本的壽險保障外，不但靠基本利率的預定鎖住收益，還可以透過保險公司給予的宣告利率，讓保戶在「保值」的情況下，同時有機會參與保險公司在資本市場上的投資績效。此外，長期持有利率變動型保單，保戶還可以累積「保單價值準備金」，讓所繳的金額隨著時間累積成長。

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