南山產力推電子保單 健康傷害險使用率達8成

為響應金管會保單電子化政策，南山產物自2020年起積極推動電子保單，陸續針對汽、機車保險與健康傷害險專案商品提供電子保單服務。保戶投保時只要填寫手機或Email，就能利用手機簡訊或電子郵件接收電子保單，不僅保單傳遞更即時，還可以隨時下載與查閱、更有效率地掌握自身保障內容；今（2022）年截至6月底，南山產物健康傷害險的新件電子保單使用率約已達到八成。

為保障保戶的隱私及安全，每份電子保單都經過第三方認證機構提供的ISAV電子保單第三方認證服務，對檔案進行加密簽章，確認保單內容的完整性且不可被竄改。不僅在儲存保單上方便許多，若不慎遺失保單也不用擔心個資外洩；若電子資料有爭議時，加密的簽章還可作為電子鑑識的有效證明。

此外，南山產物也配合保險局推動保險存摺的政策，已將健康傷害險電子保單彙整至壽險公會官網「保險存摺」平台，透過第三方認證機構的保險科技運用共享平台進行驗證與存證，並可記錄下投保與資料異動的歷程。

換句話說，保戶只要到保險存摺專區，完成註冊與身分認證後，就可以一站式查詢個人所有的健康傷害險保單資訊、確知自身保單的保障範圍；若需申請理賠時，也不再擔心因忘記保障內容而需翻箱倒櫃尋找保單。

為提供消費者更多元的便利繳費管道，除了各險種繳費單上已提供超商條碼或匯款專屬帳號，讓保戶可以線上網銀匯款繳費之外，南山產物即日起再針對汽、機車保險推出多元繳費方式，保戶可使用手機掃瞄QR-code或URL網址連結方式進入公司網頁的「線上繳費專區」。

南山產物表示，進入專區後系統不僅可自動帶出保單繳費資訊，還會自動檢核是否有重複繳費或逾期繳費，讓保戶可自由選擇以要保人或被保險人帳戶扣款（全國繳費網）、信用卡線上刷卡（限要保人及被保險人信用卡）、專屬匯款帳號繳費以及超商條碼繳費等四種方式，無須擔心會重複繳費、影響自身權益。