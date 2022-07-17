零元炒房團 15大炒房手法大揭密

「江媽集團」與「億萬房產集團」這兩大零元炒房團，炒出15大炒房手法，金管會已透過銀行公會發函，要求各銀行從業務、徵審、貸後管理等三大面向做全面檢視、防堵，並納入內稽內控制度中。

據公會統整「投資客炒房和人頭戶申貸」共15大手法，1.找行員參與炒房團，2.建商、代銷或仲介以各種身分申貸，3.建案突爆發多案成交並申貸，4.第三人陪同借戶申貸，5.借戶頭期款來源異常，6.購屋價金來自無關的第三人，7.借戶與簽約人非同一人且雙方無合理關係。

8.假買賣契約，9.房子短期內頻繁交易或成交價有問題，10.借戶個人聯絡資料與另一借戶相同，11.薪資證明有異常，12.增貸多筆理財或周轉金貸款，13.借戶是公司負責人卻無扣繳稅額，14.借戶與保證人無合理關係，15.借戶買房的地緣性有異常。

瑞普萊坊市場研究部總監黃舒衛說，一般炒房團常用手法：擔保品價格高估、信用無暇疵人頭借款、寬限期申請、加週轉金貸款等多管齊下，目標是將貸款額度拉到最高、利息壓到最低。

為了防堵這15大炒房手法，銀行公會發函要求各銀行從業務、徵審、貸後管理、及其他相關措施共27項做控管，多家銀行主管檢視這27項措施後坦言，事實上，這些措施各銀行內規都有了，只是落實執行面問題。

如業務端主要是案件來源審核、借戶KYC，徵審端是驗證借戶的地緣性、薪資財力、資金來源、貸款軌跡等，貸後管理要查是否有他人幫付息，其他則是做高風險態樣的抽檢、建立投資客或炒房團的資料庫做預先防堵。