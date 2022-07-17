快訊

中職／悍將沒輸！辛元旭3支追平安 逼和兄弟中止11連敗

痛批俄愈來咄咄逼人 英空軍參謀長嗆：已做好開戰準備

零元炒房團 15大炒房手法大揭密

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
房市示意圖。聯合報系資料照
房市示意圖。聯合報系資料照

「江媽集團」與「億萬房產集團」這兩大零元炒房團，炒出15大炒房手法，金管會已透過銀行公會發函，要求各銀行從業務、徵審、貸後管理等三大面向做全面檢視、防堵，並納入內稽內控制度中。

據公會統整「投資客炒房和人頭戶申貸」共15大手法，1.找行員參與炒房團，2.建商、代銷或仲介以各種身分申貸，3.建案突爆發多案成交並申貸，4.第三人陪同借戶申貸，5.借戶頭期款來源異常，6.購屋價金來自無關的第三人，7.借戶與簽約人非同一人且雙方無合理關係。

8.假買賣契約，9.房子短期內頻繁交易或成交價有問題，10.借戶個人聯絡資料與另一借戶相同，11.薪資證明有異常，12.增貸多筆理財或周轉金貸款，13.借戶是公司負責人卻無扣繳稅額，14.借戶與保證人無合理關係，15.借戶買房的地緣性有異常。

瑞普萊坊市場研究部總監黃舒衛說，一般炒房團常用手法：擔保品價格高估、信用無暇疵人頭借款、寬限期申請、加週轉金貸款等多管齊下，目標是將貸款額度拉到最高、利息壓到最低。

為了防堵這15大炒房手法，銀行公會發函要求各銀行從業務、徵審、貸後管理、及其他相關措施共27項做控管，多家銀行主管檢視這27項措施後坦言，事實上，這些措施各銀行內規都有了，只是落實執行面問題。

如業務端主要是案件來源審核、借戶KYC，徵審端是驗證借戶的地緣性、薪資財力、資金來源、貸款軌跡等，貸後管理要查是否有他人幫付息，其他則是做高風險態樣的抽檢、建立投資客或炒房團的資料庫做預先防堵。

炒房 薪資 建商 金管會

延伸閱讀

匯款「朋友」帳戶合資炒房？警攔六旬男保住老本500萬

沒房也不想買！他選一投資幫女兒存600萬 眾人吐嘈：替你擔心

工程師適合哪種副業？網全指它...驚曝「我神山朋友除了輪班還忙看房」

本周房產熱話／央行連2季升息！專家曝「房市3變化」 投機客炒房橫行 房仲揭「3大騙術」

相關新聞

金價周線連5黑 專家：守不住1700美元關卡恐一瀉千里

美國升息幅度擴大，美元持續強勢，壓抑黃金上漲空間，國際金價上周五收跌，且為連續第5周收黑，寫下近4年最長連跌紀錄。對於下...

獨／打炒房三禁令發威 小建商面臨困境急「求救」公股銀行

財經部會聯手打炒房，金管會提高不動產風險權數、銀行法72-2條，及央行限制購地後18個月內動工興建等三大禁令「打到痛腳」...

台灣恐步對岸後塵...「爛尾樓」風暴來襲？公股行庫主管分析

中國大陸爛尾樓風暴持續擴大，外界憂慮，政府採取一系列打炒房措施，加上貨幣政策持續緊縮，恐導致財力不夠雄厚的小建商掀起倒閉...

國銀信用卡 搶進報復性出遊潮

全球疫情解封，國銀信用卡市場陸續有新動作，包玉山、台新、國泰世華都鎖定疫情後的旅遊商機，看好交通道路、旅遊平台的暑期報復...

雙重夾擊 台灣升息壓力劇增

彭博資訊報導，由於亞洲一些央行已經加速緊縮貨幣政策，使其他「鴿派」央行同時承受國內通膨升高及貨幣貶值的壓力，政策立場備受...

匯市最前線／台幣走勢 盯央行動向

美國6月CPI惡化，加深市場對美聯準會（Fed）7月超鷹派升息預期，外資上周五（15日）強勁匯出，新台幣一開盤即貶破29...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。