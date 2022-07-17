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金管會查ATM存錢幫付房貸息 銀行怨：難執行又挨批擾民

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
圖為ATM示意圖，非新聞當事銀行。圖／聯合報系資料照片
圖為ATM示意圖，非新聞當事銀行。圖／聯合報系資料照片

金管會盯上炒房團透過ATM存現金幫付房貸息，要銀行公會拿出辦法防堵。一家民營主管私下嘆，要去監控ATM存現金幫付房貸款，有兩大難處，一、需建系統監控ATM還款來源，數量龐大、成本又高，二、就算撈了資料、去「關懷」房貸戶還會挨批擾民。

該主管說，這些炒房團非常了解銀行實務，才會從第三人（如代書）以現金臨櫃、改用ATM存現金幫借戶付息，就是要規避銀行臨櫃查緝這第三人資料。

他也說，要去監控ATM還款來源，只能從房貸借戶端去撈資料，如果一個月有幾萬戶都是透過ATM存現金還款「那分行端要花多少人力去Call客？」，這種作法是高成本、低效益，更讓銀行兵疲馬憊。

「監控了炒房團ATM存現金，那之後炒房團若透過超商、以現金幫借戶付息呢？是不是又得去監控超商？」他認為，炒房團永遠會找到斷點。

另一家行庫主管也坦言，有些整批分戶貸款、或是房仲進件者，可能與該銀行從未往來，若該房貸戶用ATM存現金還款，也不能直接與投資客、人頭戶或是炒房團畫上等號。

他說，只能說這是一個「警示」訊號，銀行分行端就得做「客戶關懷」，反會增加人力查核成本和難度。

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