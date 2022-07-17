零元炒房團躲貓貓 金管會揮兩大刀斬斷後路

炒房團以ATM或現金臨櫃存入多戶房貸扣繳帳戶、幫付利息，製造「現金斷點」以規避金流查緝，被金管會盯上。據了解，金管會將揮兩大刀斬後路，要銀行公會針對炒房團這兩大新手法祭出控管和防範機制，並列金檢事項，一旦銀行違規，不排除祭出懲處。

市場認為，一旦防堵炒房團規範明確化了，顯示金管會不再只是空泛的警告或金檢找麻煩，加重銀行防堵投資客偵防機制、拉高炒房團炒房成本，銀行對房仲、建商等整批房貸進件量將更加嚴謹。

銀行公會已在7月1日發函要求各銀行，針對第三人在一定期間內，以現金臨櫃、或同一帳戶（含網銀轉帳）存入多戶房貸扣繳帳戶幫付息等異常情況，需列銀行內部查核事項。

至於第三人透過ATM跨行或自行以現金存入多戶房貸扣繳帳戶幫付息，銀行公會則另案研議新防堵作法。

一家民營銀行主管說，第三人現金臨櫃幫付房貸息，銀行都會留存這「第三人」資訊並詳查與借戶的關係，目前臨櫃或轉帳都已有監控，但ATM跨行或自行存現金幫付息，的確沒有特別監控措施。

該主管說，未來可能監控措施，例如同一ATM在某一時間、有第三人連續多筆存入多戶房貸帳戶做付息，就得採人工判斷，因ATM存入無法知悉這第三人是誰，只能了解這些房貸借戶彼此間業務關聯性，恐增加監控成本和難度。

金管會官員也坦言，ATM存現金幫付息的確很難查，最能根治的做法，是銀行從前端進件，如案件來源是建商、房仲、地政士等整批房貸件時，從KYC、徵審到貸後管理就應該比一般房貸戶更嚴謹。

金管會是在2020年及2021年兩次不動產專案金檢中，發現「江媽集團」與「億萬房產集團」這兩大零元炒房團，都有一個共同手法：第三人以現金存入方式，幫借戶付息。

手法一、第三人以現金臨櫃存入多戶房貸扣繳帳戶，供繳房貸息；手法二、第三人利用同一分行ATM代多戶借戶存款（指ATM現金存款）供繳房貸息。

金管會官員直言，這兩大手法是炒房團新操作，發函提醒銀行業者注意並建立防範機制，是一種宣示態度，要求各銀行從業務、法遵、稽核等三道防線都要「繃緊神經」。

官員說，各銀行需從第一線的業務、徵審、貸後管理到稽核這四大方面做落實執行，發函等同監理關切事項，也會列入金檢項目，一旦違規就是內控和法遵失靈，會視情節輕重做懲處。