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金價周線連5黑 專家：守不住1700美元關卡恐一瀉千里

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金價周線連5黑 專家：守不住1700美元關卡恐一瀉千里

聯合報／ 記者巫其倫／台北即時報導
黃金價格今年不被看好。圖／路透
黃金價格今年不被看好。圖／路透

美國升息幅度擴大，美元持續強勢，壓抑黃金上漲空間，國際金價上周五收跌，且為連續第5周收黑，寫下近4年最長連跌紀錄。對於下半年黃金走勢，國內專家分析，「這波賣壓很重！」，但市場仍有諸多不確定性，金價短線關鍵是守住每盎司1700美元價位，若撐不住此價位，下半年行情恐會很糟。

美元指數創20年來新高，市場預期美國聯準會（Fed）日漸鷹派的情況下，美元長線仍強勢，且美國6月通膨率未見緩解，促使美元交易更加熱絡。紐約黃金期貨上周五跌0.13，收在1703.6美元，勉強守住1700美元大關，但已連2日於盤中跌破此整數關卡。

台銀貴金屬部經理楊天立表示，市場焦點已改變，Fed主席鮑爾沒信心美國經濟可軟著陸，市場會轉為關注經濟衰退議題，當通膨不是重點，投機性買盤就衰退、甚至放空金價，原本預期可在1780美元、1760美元兩價位支撐住，但這波「毫無支撐」就跌破了，未來關鍵將是1700美元價位，若真的守不住，下半年金價行情恐會很糟。

但他強調，目前金價已算是超跌，往下半年走，其實市場風險仍高，包括通膨、經濟衰退、強勢貨幣政策、地緣衝突等，加上秋冬疫情可能再起，只要未來與當前預期心理不一樣，美國經濟出現衰退，金價可能就會再次走強、避險需求將出籠。

台新投顧則認為，確實美國鷹派升息路徑，將使美元持續偏強，當然也會打壓黃金生存空間，以近期數據來看，美國貨幣政策已對景氣造成一定程度的影響，投資人也開始提高未來市場可能會邁入衰退的機率，因此下半年若Fed轉為鴿派，將使上半年過熱的美元降溫，連帶就會讓黃金有再往上漲的空間。

富蘭克林證券投顧分析，市場預期今年金市供給過剩狀況將較去年嚴重、不利於黃金，且從過往經驗來看，當股市跌深時，投資人會為了彌補虧損而賣掉黃金部位，黃金此時反而會成為市場「提款機」、失去避險功能，因此，經濟衰退疑慮加深引發股市下跌的狀況，並非全然有利於黃金。

富蘭克林認為，1700美元關卡是前年疫情爆發後，在主要央行大舉寬鬆下所突破的重要關卡，若跌破此關卡，等於是回吐所有央行寬鬆刺激以來的漲勢，中長期恐不利於金價表現，而短期內黃金市場仍多空交雜，金價震盪難免，未進場者可先保持觀望，已進場者建議做好金價將持續震盪的準備。

金價 通膨 貨幣政策 美國聯準會 美國升息

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