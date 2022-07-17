台灣恐步對岸後塵...「爛尾樓」風暴來襲？公股行庫主管分析

中國大陸爛尾樓風暴持續擴大，外界憂慮，政府採取一系列打炒房措施，加上貨幣政策持續緊縮，恐導致財力不夠雄厚的小建商掀起倒閉潮，進而釀成爛尾樓危機；對此，公股行庫主管認為，目前台灣不至於發生這樣的情況，因為國內土地還是很值錢，如果建商財力不夠，只要轉給其他建商接手即可。

行庫主管說，儘管金管會、央行等財經部會打炒房措施，確實會墊高建商向銀行申貸的資金成本，不過建商會倒閉，多半還是和自身的財務體質不佳有關，如果是因為無法獲得足夠的融資而無力興建，可將建案與土地轉給其他建商，不至於爆發像中國大陸那樣的爛尾樓風暴。

「如果真有爛尾樓，那應該是建商本身的問題，而不是因為政府的房市管制措施，房市連環倒的前提，通常發生在房屋價格大跌、量能緊縮的時候，但如今房價不僅沒跌還居高不下，成交量也維持一定水準」，行庫主管說。

另一家公股行庫主管說，過去部分民營銀行用低利率甜頭搶走土融客戶，等到建商要興建房屋時需增貸，民營銀行卻無法給予足夠的資金，「如果是我們的土融客戶，未來申請建融有增貸需求，公股行庫都會全力支持」，建議建商要慎選銀行。

銀行主管還說，央行規定購地貸款18個月內需動工興建，確實讓建商「動起來了」，部分建商因推案較多，時間壓力會比較大，但按央行規定，如果建商無法在18個月內動工，銀行需收回部份貸款本金或提高利率，需有懲罰意味。

財經官員解釋，央行雖明定18個月內須動工，但此規定並非「鐵板一塊」，銀行可視建商推遲動工興建的理由是否可歸責於借款人，如果不是歸責於借款人，該法令也授權借款人可有和銀行協商的空間。