外幣交易零時差 華南銀推出「夜間換匯線上服務」

為因應數位金融潮流，突破營業時間和空間的限制，華南銀行宣布，推出夜間及國定假日時段，民眾可以透過個人網路銀行或行動銀行進行線上外幣換匯與幣別轉換的服務，靈活進行外幣買賣，外幣交易零時差。

華南指出，以往民眾必須在銀行的營業時間內完成外幣買賣交易，考量國外重要經濟暨金融指標與政策發布的時間點大多在台灣的夜間，華南銀行為了讓顧客能隨時隨地享有便利的優質服務，除了在營業時間內提供外匯服務外，近期更積極開發「夜間換匯線上服務」功能。

華南說明，民眾在非營業時間的下午4點半到次一營業日上午7點間，可以透過線上進行外幣換匯與幣別轉換，同時搭配網路銀行和行動銀行的「外幣到價通知」功能，設定多組外幣指定匯率，讓系統自動為民眾盯盤聰明換匯。

為提供客戶更全面及優質的服務，華南表示，近年持續優化網路銀行及行動裝置外匯服務功能，包括匯率到價通知、預約週期性結匯及外幣定存等相關服務，提供客戶更完善便利的外匯金融體驗。

此外，華南目前更推出透過線上買賣外匯存款，立即享有美元優待3分、日幣優待0.07分等各幣別的優惠活動，比起臨櫃辦理可省下更多交易成本，此外也有定期存款優惠利率方案，民眾可隨時注意華南銀行官網資訊 。