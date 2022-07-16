家族信託規畫顧問師課程起跑 培育跨業尖兵

信託公會委託金融研訓院開辦「家族信託規劃顧問師」課程，首梯公開班台北班7月16日正式開課，200個名額甫一開放報名即秒殺額滿，邀請金管會副主委蕭翠玲與信託公會理事長邱月琴以預錄畫面致辭，為辛苦於假日至現場不倦學習的學員們加油打氣，期待藉由強化信託人才的培育，促進家族信託業務的發展，並貼近社會大眾資產規畫的實際需求。

金管會2020年9月1日正式發布「信託2.0全方位信託推動計畫」至今已近兩年，信託公會配合推動策略主軸二「人才培育、宣導及產學合作」項目的相關認證制度方面多有進展，於110年4月已推動「高齡金融規劃顧問師」課程，並於今年7月續開辦「家族信託規劃顧問師」課程，以提昇信託從業人員專業能力。

蕭翠玲表示，為因應高齡及少子化的社會需求，並進一步深化信託服務功能，金管會透過「信託2.0」計畫，期許信託業積極投入適當資源調整部門組織及培育專業人才，並透過整合機構內部資源及對外跨業合作，發展為客戶量身訂作的全方位信託業務。

相較於國外，國內「家族信託」的推行尚在發展階段，因此，「研議建構發展家族信託之法制及稅制環境」及「推動家族信託規劃顧問師認證計畫」均已列入信託2.0的重要措施。期待藉由制度面的確立及人才的培育，逐步打造我國發展家族信託的基礎環境，促進家族信託業務的發展，貼近社會大眾資產規畫的實際需求。

蕭翠玲說，信託2.0計畫涉及層面與專業領域甚廣，亟需培養具備各領域專業的人才，來協助信託業者規劃設計真正符合民眾各面向需求的全方位金融商品或服務 。

邱月琴表示，「高齡金融規劃顧問師」與「家族信託規劃顧問師」兩項認證制度 ，是信託人才培育重要的一環，不僅能讓信託從業人員提升專業知識，也歡迎跨領域的專業人士共同參與，進一步瞭解信託制度，共同打造以信託制度為核心的財產管理服務。

邱月琴指出，「高齡金融規劃顧問師」於去年4月甫一開辦就受到各界支持與響應，截至今年5月為止就已有4,732人報名參加課程；第一期測驗於去年11月20日完成，總計有607人通過測驗，成為首批具備高齡金融規劃顧問師資格之人員，投入高齡金融服務的行列。

因應現今高齡社會中愈來愈多家族企業有接班與傳承的需求，在接班與財富傳承的過程中，須面對家族理念、財務、法律、稅務等各面向的議題，規劃「家族信託規劃顧問師」九系列課程，希望藉由更多專業人才共同參與，並透過有系統的學習與互動，讓國內辦理家族信託在現行法制基礎下一步步落實，引導及協助國內企業透過家族信託的規劃，達到永續經營的目的。

家族信託業務所需的服務，依不同的業務規模，是需要金融業與信託業人才，再適時結合外部專家，例如會計師與律師，引導及協助國內中小企業規劃家族信 託。首屆報名的學員中有5%左右的比例由律師、會計師等12類與家族信託規劃服務相關之專門職業及技術人員，一同參加「家族信託規劃顧問師」課程，未來可與信託業共同合作，一起擴展國內家族信託業務商機。

新財管方案讓各銀行搶進高資產客戶的生意，依「高資產財管人才職能地圖」課程內容，家族信託及家族辦公室的規畫專業也是服務高資產客戶的重要能力之一 ，信託公會積極爭取到凡通過測驗取得「家族信託規劃顧問師」認證的學員，可抵免「高資產財管人才」選修課程18小時時數。因此對未來有意投入高端客戶服務的金融人才來說，取得「家族信託規劃顧問師」認證也有助培養自身為高端客戶提供完整規劃的能力。