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中壽打造退休理財規劃顧問團隊 321位業務菁英取得資格

經濟日報／ 記者陳怡慈/即時報導
已有321位中國人壽業務菁英取得RFA專業顧問資格。中壽/提供
已有321位中國人壽業務菁英取得RFA專業顧問資格。中壽/提供

中國人壽表示，秉持「以客戶為中心」的精神，從客戶需求出發，自2021年起導入中華民國退休基金協會「RFA退休理財規劃顧問(Retirement Financial Advisor)」，提升業務同仁壽險及退休理財規劃的專業能力，至今已有321位中壽業務菁英取得專業顧問資格，能協助民眾從風險保障、資產配置及高齡化趨勢等面向，打造全方位最佳退休規畫藍圖。

台灣人口結構持續改變加上平均餘命變長，根據國發會人口推估至2040年後台灣約有670萬的老年人口，平均每十個人就有三位年長者，在此情況下民眾一定要提前作好退休規劃與資產風險的雙重準備，以確保退休生活無虞，而中壽為守護全齡與全民的現在及未來，積極導入RFA退休理財規劃顧問課程。

根據中華民國退休基金協會最新公告，中壽業務菁英占2022年測驗及格人數的46%，為金融保險業之冠，迄今已累計321人取得退休理財專業顧問資格，具備資產傳承、退休理財、長照及醫療保障需求等專業知識與規劃能力，並結合完整多元的保險商品線，成為客戶退休保障及資產的風險守護者、悠然樂退的最佳幫手。

中壽認為，退休規畫成功的兩大因素，第一是提早開始準備；第二是有專家協助打造長期穩健退休方案，而觀察國內民眾，其實越來越能體認只靠政府或雇主退休金，恐無法滿足退休需求，期盼能及早投入退休理財與保障規畫，透過專家建議後，善用金融市場優質退休理財與保險商品，建立更完備退休保障安全網。

中壽長期穩健經營，深耕永續發展，將公司治理及公平待客內化為企業文化，包括全球首家通過ISO 14097認證、六度獲公司治理評鑑TOP 5%佳績、連續三年蟬聯金管會公平待客原則評核排行前20%等多項殊榮肯定。

為積極擴大通路發展，2021年中壽業務員登錄人數淨增加2,140 人，成長率高達16%，為業界第一，且業務員第13個月定著率高達86.66%，顯示中壽已是業務人員的首選雇主品牌。

中壽表示，在全體同仁協同合作下，該公司從創新能力、商品設計、銷售核保、投資管理、售後服務等價值鏈環節，為民眾提供永續的金融解決方案。

退休規劃 中壽

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