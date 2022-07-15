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中信台灣夢偏鄉計畫 新增基隆內寮據點

經濟日報／ 記者陳怡慈／即時報導
中信台灣夢計畫7月13日舉辦基隆內寮社區築夢基地揭牌活動。圖／中信慈善基金會提供
中信台灣夢計畫7月13日舉辦基隆內寮社區築夢基地揭牌活動。圖／中信慈善基金會提供

中國信託慈善基金會關懷偏鄉孩童，於2015年推動「台灣夢─兒少社區陪伴扎根計畫」，愛心版圖持續拓展，本周三(13日)於基隆市內寮社區築夢基地舉行掛牌儀式，新北中信特攻籃球隊球星謝亞軒和阿巴西驚喜現身，與孩子來場友誼鬥牛賽，中信慈善基金會董事長辜仲諒加入同樂，場面相當熱鬧。

台灣夢計畫由中信慈善基金會與衛生福利部共同推動，透過社區志工在地化的人情味，攜手陪伴偏鄉弱勢孩童。內寮社區目前照顧19位孩子，其中11位來自中低與低收入戶，多數父母因當地就業機會不多，得跨縣市找工作，沒有足夠時間陪伴孩子。

台灣夢計畫在內寮社區成立築夢基地，家長們能無後顧之憂地為家庭生計打拼，孩子在課後也獲得陪伴與照顧。

內寮社區築夢基地去年即通過試辦，但因新型冠狀病毒(COVID-19)疫情影響，掛牌儀式延至今年舉行，為了這場期待已久的盛會，內寮小朋友以精彩的音樂舞蹈表演，歡迎所有來賓。

辜仲諒致詞時首先恭喜內寮社區成為台灣夢的愛心版圖之一，也感謝衛福部、基隆市政府與所有無私奉獻的社區志工，付出心力照顧孩子。

辜仲諒表示，台灣夢就是偏鄉弱勢家庭的夢，透過計畫挹注的愛心資源，讓孩子們在社區基地吃得飽、有書念，還能參與多元化的在地特色課程，幫助他們從沒有夢想到敢作夢，甚至勇敢追夢，成就自己未來更多的可能性。

衛福部社會救助及社工司司長蘇昭如表示，台灣夢計畫帶進的資源與善款，協助政府補足弱勢兒少福利需求，強化地方動能，長期穩定照顧弱勢孩童，再次感謝與肯定中國信託實踐企業社會責任的價值。

出席掛牌活動的貴賓包括：衛福部社會救助及社工司司長蘇昭如、基隆市副市長林永發、辜仲諒、中信慈善基金會副董事長陳國世、中信慈善基金會執行長高人傑，及中信金控（2891）董事陳春克、獨立董事許文彥、獨立董事季崇慧。

台灣夢培力輔導計畫主持人許銘能、共同主持人張淑慧、基隆市安樂區內寮里里長嚴福神、內寮社區發展協會理事長廖恭毅、基隆市立隆聖國小校長魏川淵、正濱國小校長王春奎、中信特攻總經理張樹人等也到場共襄盛舉。

兩位籃球明星謝亞軒、阿巴西特別與內寮社區的小朋友來場三對三鬥牛，孩子們親眼看到球星灌籃，全場尖叫聲震耳欲聾，辜仲諒也下場同樂，現場民眾情緒激昂。

中信慈善基金會自2015年推動台灣夢計畫，目前全台共有28個社區築夢基地，超過600位志工陪伴照顧549位弱勢孩童，共同落實「社區的孩子，就是我們的孩子」的計畫理念。

中信慈善基金會表示，特別感謝「點燃生命之火」捐款人與台灣彩券中獎人的愛心挹注，透過台灣夢計畫幫助偏鄉孩子課後的社團學習、營養餐食、志工陪伴，並媒合社會資源，減輕弱勢家庭的經濟負擔，幫助孩子扭轉命運、改變未來。

中信金控 辜仲諒

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