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凱基證券合作Zuvio首屆股神大賽 台大生奪冠

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
凱基證券與Zuvio校園合作第一屆大學生股神大賽圓滿落幕，吸引逾7,000名學生報名，幫助同學提升投資能力及風險意識。（凱基證券/提供）
凱基證券與Zuvio校園合作第一屆大學生股神大賽圓滿落幕，吸引逾7,000名學生報名，幫助同學提升投資能力及風險意識。（凱基證券/提供）

凱基證券與Zuvio校園合作第一屆大學生股神大賽圓滿落幕，為期5週的比賽吸引逾7,000名學生報名參與，最終前三名由台灣大學、長庚科大及東華大學學生分別以27.35%、26.52%、24.78%的投資報酬率奪下，特別是在今年5、6月全球市場動盪的情況下，前20名學生投資績效成功打敗大盤，交出平均報酬率20%的好成績，皆可於本屆賽事獲頒獎狀與獎金。

凱基證券說，台股大盤今年6月下跌接近2000點，寫下1987年後史上第五大單月跌點，但大學生股神大賽的前五名優勝者，卻能夠在5、6月的投資操盤期間，逆勢交出平均24%報酬率，實在令人驚豔，同時也希望大學生股神大賽不只是一場報酬率數字的競賽，更要深入的讓同學提升對股票交易規則的理解與實務上的投資能力，以及最重要的投資風險意識的重視。

凱基證券說，這屆大賽冠軍的台灣大學同學「hi」表示，自己從剛上大學就開始一路摸索股票投資，看過一些課程講解也嘗試過錯誤，才發現實務面一定要自己消化過才有用，本次奪冠的投資策略是挑選熱門強勢股搭順風車，因為股價要上攻必須有價又有量，觀察股票的人氣是他投資操盤的重點。社群平台Zuvio校園將陸續邀請賽事前五名同學分享自己的投資心法，以及專訪獲利前三名的操盤秘訣，內容刊登於Zuvio校園App內，希望不管有沒有得獎的同學．都能藉由本次的大學生股神大賽讓自己收穫滿滿。

凱基證券表示，秉持「致力于您的富足人生」的品牌精神，落實「數位躍升」及「顧客導向」策略，深耕數位金融有成，積極幫助年輕投資人建立正確理財觀念，將持續合作Zuvio校園深耕年輕客群，期待能幫助大學生在畢業前養成良好的投資理財習慣，進入職場後能逐步規劃自己的富足人生。同時為協助年輕人投資更輕鬆，有感降低投資成本，更推出定期定額手續費優惠活動，至7月底新申購台、美股、ETF、基金，定期定額手續費只收一次驚喜價，並將活動期間手續費收入捐贈公益，讓投資也能為社會盡一份心力。

凱基證 大學生

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