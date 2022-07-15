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新台幣創25個月新低 財部：匯率差額不得列損失

經濟日報／ 記者陳姿穎／台北即時報導

台北國稅局今（15）日表示，新台幣匯率不斷波動，外銷廠商年度獲利因而受影響，營利事業辦理營利事業所得稅申報時，其外幣兌換損益，須於實際發生時始能列報，如僅是因匯率的調整而產生的帳面差額，並非實際發生損益，不得列報為當年度兌換損益。

台北國稅局說明，依《營利事業所得稅查核準則》第29條及第98條規定，兌換盈益或虧損應以實現者分別列為收益或損失，若僅係因匯率調整而產生的帳面差額，免列為當年度的收益或不得列計損失。

營利事業帳列的外幣存款，在財務會計上需依年底匯率進行評價調整，並將調整金額認列為兌換損益；但在辦理營利事業所得稅申報時，因屬未實現損益，所以不能列為兌換損益。

台北國稅局舉例說明，甲公司2020年度營利事業所得稅結算申報，列報兌換虧損新台幣2,400萬元，經查該兌換虧損係因甲公司商品外銷出口之美金收入依2020年底匯率評價的未實現兌換損失，屬匯率變動而產生之暫時性帳面差額，依《營利事業所得稅查核準則》第98條第1款規定，不得列計損失，遭調減兌換虧損2,400萬元，補徵稅額480萬元（2,400萬元*稅率20%）。

台幣匯率 所得稅

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