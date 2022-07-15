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北富銀、宏佳騰智慧電車信貸 最長60期最低月付千元起

經濟日報／ 記者仝澤蓉/即時報導
北富銀攜手宏佳騰推智慧電車信貸，首期0.01%優利及最長60期分期，月付最低千元起。圖/北富銀提供
北富銀攜手宏佳騰推智慧電車信貸，首期0.01%優利及最長60期分期，月付最低千元起。圖/北富銀提供

環保意識抬頭，電動車成為許多購車族的新選擇，台北富邦銀行（2881）與宏佳騰合作推出智慧電車優惠信貸，首期0.01%超低利率及零手續費優惠，還享有最高60期貸款期限，月付金最低只要1,164元起，就可把智慧電車騎回家。

北富銀資深副總吳薏菱表示，北富銀長期支持低碳轉型企業、強化責任投資外，北富銀積極開發融合永續概念的新產品與新服務，提升消費者採用低碳產品的意願，引導企業及個人重視ESG議題。這次與宏佳騰的合作，一方面可有效分散民眾購車壓力，讓消費者能輕鬆體驗環保的騎乘選擇，同時也期待透過與企業夥伴的合作，構建一個更多元、豐富的綠色生態圈，讓環保理念能逐步落實在日常生活中，成為將來永續發展的基礎。

宏佳騰智慧電車品牌發展部經理鍾亞成表示，隨著環保意識抬頭，加上政府補助等利多因素帶動下，民眾購車意願已逐漸朝電動機車轉移，今年6月全台電動機車新掛牌數達7,902輛，較去年同期成長28.38%，顯示電車市場深厚的發展潛力 。

宏佳騰智慧電車自2019年創立以來，已成為電車市場唯一提供完整車系選擇的品牌，其中Ai-2 Gather車系更為業界首創電動三輪車款。宏佳騰持續致力於豐富車款選擇、拓展營運門市，更積極與北富銀等金融夥伴合作優惠方案，為車友帶來愉快的騎乘體驗，以行動響應綠能減碳。

即日起至9月30日活動期間，訂購宏佳騰智慧電車並提供訂車單據及相關申貸文件到北富銀官方網站申辦信貸，即可享有首期0.01%之利率及零手續費優惠，並可參加抽獎，有機會獲得逾3000元的電池資費現金補助。

北富銀指出，這次宏佳騰智慧電車信貸不僅利率優惠、月付金低，且不用綁約，提前清償免付違約金，全程24hr線上申請，最快一天即可取得購車資金，能夠靈活滿足車主資金調度的需求。

除了優惠信貸外，推出卡友刷卡零利率購車方案，自即日起至9月30日止，富邦卡友到宏佳騰智慧電車門市刷卡購車，可享全車系24及30期0利率優惠，單筆分期消費滿7萬元並登錄還可獲贈700元回饋金。

宏佳騰 北富銀 環保

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