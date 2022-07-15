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台新與新光金合併玩真的？金管會主委黃天牧說話了

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
金管會主委黃天牧。 金管會／提供
金管會主委黃天牧。 金管會／提供

台新金（2887）與新光金（2888）分別成立專案小組研究合併，雙方想合併傳言不止，金管會主委黃天牧今早接受廣播節目訪問時，首度表示，這兩家金控是否有合意要做併購「我們沒有收到確實的訊息」。

一般金融機構間整併，都會事前洽金管會溝通和報告，確認法規、申報程序、監理面等問題；如今黃天牧完全沒收到訊息，雙方合併可能是「八字沒一撇」。

黃天牧坦言，新光金和台新金這兩家金控，之前還因為合併的重大訊息發布流程，被證交所處罰鍰，雖金額不高，但這是表達一個態度，認為金融機構處理合併的時候，對外發布的重大訊息需要非常審慎。

他說，從2004年至今，共有59件金融機構合併案，最近比較顯著的是元大併大眾商銀、開發併中壽、台新金併保德信、和富邦併日盛金，除了最後一個是非合意併購，其他都是合意。

金管會在2018年修法，給了併購誘因，用10%參股有些資本誘因，金管會對金融市場併購是尊重市場機制，有合意和非合意併購，有遊戲規則去處理。

至於最近台新金和新光金合併案，黃天牧說「我們看到的都是媒體上在討論，這兩家金控是否有合意要做併購，我們沒收到確實的訊息」。

談及台灣是否要再推三次金改，擴大金融市場？

黃天牧說，台灣金融市場，外資通常會認為是fragmentation(碎片化)，沒有像國外那種超級大的金融機構，這是一個觀察，他認為金融市場需要大的金融機構，但是中小型金融機構也可能是一個利基型的金融機構，像一些信合社客戶服務就做得很好。

台灣民眾需要不同的金融機構，有些人喜歡跟小金融機構往來，覺得比較親切，有些人覺得大金融機構，提供商品比較完整，有國際化需求。

他說，金管會是提供一個機制，讓願意合併有好的遊戲規則去走，大型的金融機構願意更大只要雙方合意、合乎規定，我們也不反對。

台新金 併購 金管會

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