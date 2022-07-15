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39歲尹崇堯想掌南山人壽 金管會提3大要件

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
南山人壽副董事長尹崇堯。（本報系資料庫）
南山人壽副董事長尹崇堯。（本報系資料庫）

南山人壽在6月15日股東會後推舉副董事長尹崇堯為新任董事長，全案還須經金管會點頭，金管會主委黃天牧一早接受廣播電台訪問時坦言，保險業負責人的專業、誠實誠信、才德這些都很重要。

據透露，尹崇堯人事案已送到保險局，目前保局正就保險業負責人資格條件，包括消極資格查核、及專業資格審查等分別審查中。

黃天牧說，南山人壽要送件，保險局會先審查，通常董事長資格條件會送到金管會內部做討論。他說，尹崇堯是否符合擔任保險業負責人，會先看保局審查結果，聽聽看保局意見，但他個人目前尚未看到尹崇堯的資料，他個人很難判斷。

黃天牧說，依照保險業負責人資格條件，包括積極和消極資格，他認為負責人的專業、誠實誠信、才德這些都很重要，也是最基本的。

尹崇堯是潤泰集團總裁尹衍樑獨子，2016年進入南山人壽當董事， 2019年底南山人壽原打算推尹崇堯代理董事長，卻遭金管會認為資歷尚淺而駁回。

隨後尹崇堯改擔任副董事長，經歷2年半歷練後，在6月15日股東會後順利被推舉為董事長，一旦經金管會點頭，39歲的尹崇堯，將創南山人壽史上最年輕董座。

尹崇堯 保險 金管會

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