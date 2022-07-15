救市之後 金管會：後續密切關注3指標 股市未陷危機

金管會主委黃天牧今早說，他不認為股市已陷危機，金管會放寬抵繳擔保品範圍，是要避免斷頭，這措施要實施多久，要看市況發展，包括美國一波波升息、通膨是否可以被抑制及供應鏈問題，這些在未來都可能有些新變化，需要密切關注。

黃天牧今早在台股開盤前接受廣播節目訪問，提及即日起的兩項穩股措施，一是鼓勵企業認為股價低可實施庫藏股，二是擴大擔保品範圍，避免萬一股價跌時，被強迫賣出。

黃天牧說，推出這兩措施，是因台股上半年跌了20%、加上擔保維持率一直降低，我們覺得這時候需要對大家關切問題，提出一些措施，他也坦言，一旦未來股市崩落，必要時候還是會採取必要措施。

媒體問股市瀕臨危機了嗎？他說，「我不會說危機，我們每天觀察股市發展，必要時推出適當措施」。

他也說，這些措施和國安基金進場不必然有關，國安基金也是看到資本市場有些需要注意的地方，才會進場。

至於前陣子有投資人玩當沖爆虧導致7億元違約交割，黃天牧說，那位在新北市的投資人是因做當沖有些差錯，但其實整體當沖違約比例並不高，尤其年輕人違約比例是很低的。

黃天牧說，若以今年上半年來看，30歲以下有81萬人交易，產生違約交割只有99人，做信用交易者，發生違約3000多人，其中30歲以下年輕人只有130多人，所以年輕人大家想像傷害很大，但比例其實很低。

黃天牧說，昨天宣布擴大擔保品範圍也是避免強制賣出的斷頭影響，這也是照顧一般投資人。

他說，去年十月也對違約交割情況，怕有些年輕人不當一回事，第一次先提醒她，第二次再有問題要預收股款，這是避免大家不了解交易制度影響終身信用，因此提醒他說，要買股票、要先準備好錢。

至於過去國安基金進場時候，很多外資都認為這是做空機會，通常是空方攻擊一段時間才可以落底，股市真的已經落底了嗎？

黃天牧說，他不是股市分析師，無法分析，但從2008年金融危機後，實施QE至今也十多年了，大家一直在看這雞尾酒何時會從這party拿開，從縮表和升息，大家也是在預期中，因為去年有通膨跡象，今年更嚴重，尤其美國更嚴重，因此美國今年升息主要目的是要抑制通膨。

他說，其實美國這次發布CPI之前，美國政府就有發出一些訊息，可能預計CPI很高、但說這是過去式，表示未來大宗物資再升的機率不大，大家很關心美國七月是否會再升息？升幅多少？

他認為，這次跟美國2008年次貸風暴性質不同，當初次貸包裝了subprime，是有毒商品，幾乎沒有流動性，這次是過去寬鬆，變成升息、又有俄烏戰爭、通膨等，和過去的肇因完全不同。

金管會重要是維持金融體系的韌性，他認為，目前相對可以經得起考驗，銀行證券保險業，在清償能力和資產品質上，目前來說是良好的。