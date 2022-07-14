臺銀與彰化和美葉家兄弟簽信託契約 展現安定社會力量

臺灣銀行7月14日在彰化縣政府社會處及律師見證下，與彰化和美鎮葉家老三完成信託契約簽訂。臺銀善用信託機制，展現信託的專業管理、財產保全、彈性運用及專款專用等特性，透過信託架構保障葉家老三入住養護機構及相關醫療費用支出無虞，達成捐款人協助葉家老三生活及醫療的心願。

臺銀依照日前彰化縣政府社會處、葉家親屬及律師等相關單位召開之協調會決議，以葉家老三為信託契約委託人、縣府指定的律師擔任信託監察人，協助並監督信託事務之執行，並將縣府為本案設立之社會救助專戶捐款，全數存入臺銀為葉家老三開立之信託專戶，臺銀依契約約定每月將葉家老三的養護費用撥入其入住之養護機構指定帳戶，若有其他額外必要支出，經信託監察人同意後，由家人將支出憑證提供臺銀以信託資金支應。臺銀為國營銀行，向來注重企業社會責任，並藉由信託落實社會公益，當知悉葉家三兄弟情況時，除積極協助於該行彰化分行設立社會救助金專戶外，並主動接洽彰化縣政府社會處，建議將善心捐款辦理信託，並依據葉家老三之照護需求，擬定客製化信託契約，讓捐款人的愛心能落實照顧葉家老三生活，充分展現受人之託、忠人之事、成人之美的信託精神。

為落實執行金管會信託2.0推動計畫，該行由呂董事長率先簽訂「預定」樂活人生安養信託契約，並親自主持全行視訊宣導會，強調政府推動提供民眾全方位信託服務之政策，與其經營理念之一「以人為本」People Centered，照顧客戶一生從求學、就業、創業、理財甚至到家族傳承安排等之Relationship Banking目標相呼應，由總經理領軍成立跨單位之「信託2.0推動小組」，首次對外招募具經驗之信託規劃人員，加強員工培訓，於各分行設置「信託專員」，以提供在地服務與專業諮詢，據以建置全方位信託業務規劃與行銷服務團隊。在跨業結盟方面，以滿足高齡者及身障者生活各種面向需求為出發點，與不同產業結盟，提供結合食衣住行之安養信託整合服務。在加強信託觀念宣導方面，除於全國各地辦理多場次客戶信託宣導說明會外，亦前往社福、養護等機構，宣導信託觀念，冀能在民眾心中撒下信託種子。

臺銀一向對於參與具公益性質信託不遺餘力，從過去的「921震災失依兒童少年指定用途信託」陪伴失依兒童成長茁壯、「無子西瓜信託服務專案」幫助膝下無子的長輩戰勝孤老的恐懼、「臺中市身心障礙者信託服務計畫」的社會弱勢照護與社福制度的落實，去年臺鐵列車事故，亦受教育部指定辦理「臺鐵列車事故案捐款教育資助金信託」，藉由信託落實社會公益及踐履企業社會責任。