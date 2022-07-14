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陸房市陷「爛尾樓」風暴 台學者：貨幣更寬鬆可刺激房市

聯合報／ 記者巫其倫／台北即時報導
陸房市陷「爛尾樓」風暴。本報系資料庫
陸房市陷「爛尾樓」風暴。本報系資料庫

中國大陸房貸危機持續擴大，波及上百建案，恐讓房地產業者雪上加霜、陷入更難困境，也引發衝擊金融業的擔憂。國內學者認為，中國針對房市政策還有持續調控空間，可採取更寬鬆的貨幣政策來刺激房市，暫時不會爆發全面系統性風險。

大陸爛尾樓導致業主「強制停貸」事件愈滾愈大，根據大陸媒體統計，目前全大陸出現爛尾「斷供」（停止繳交房貸）樓盤已達150個左右，涉及河南、湖南、江西、河北、山東等約20個省份、近70個市（區）；且不只二三線城市，深圳、上海、蘇州一線或「強二線」城市也出現斷供情況。

中經院大陸經濟所所長劉孟俊說明，大陸房地產價格下跌，但在疫情下資金流緊俏，要房貸業者增加擔保品不容易，要金融業提供二胎房貸也頗困難，尤其越偏遠的城市房價跌越兇，補充擔保品難度更高，房地產營建業者只能眼睜睜讓案子爛尾，老百姓也不願繳房貸，最後演變為民間業者與金融業者糾紛。

劉孟俊進一步說，大陸就業情況不穩定，一直以來都不願對失業率講清楚，加上大陸的家庭負債率相當高，這將演變成較困難問題，一個經濟體若家庭負債率高，對於經濟風險的因應能力就比較弱，而家庭負債率高，主要又是房貸壓力導致。綜合來看，大陸的大型銀行雖不受影響，但鄉下的地區銀行恐要留意債信風險。

台經院產經資料庫研究員暨總監劉佩真則說，大陸房市出問題，主要是大型房地產開發業者過去在財務槓桿度太大，好幾家比較大型業者過去都過度擴張，加上大陸經濟下修狀況較嚴重，預計到明年大陸房市還會持續下跌，但大陸目前貨幣政策仍維持寬鬆，對於房市的措施也還有更寬鬆的調整空間，盼刺激房市買氣，短期應不會爆發系統性風險。

中研院經濟所研究員簡錦漢認為，從恆大問題開始，大陸整體房市信心面受影響，幾個大型建商也陸續停工、拋售資產，但預計大陸中央應會讓市場更寬鬆，應可以把房市拉上來，大建商壓力可穩住，且大陸六月出口表現亮眼，若疫情沒有惡化，應可讓危機穩住，「大陸一定要把經濟、房市拉上來，不然後續恐就很慘」。

至於台灣房市近期也傳出爛尾樓情形，是否面臨同樣隱憂？簡錦漢強調，台灣目前雖然量縮、但價沒有跌，而大陸是「量縮價也跌」，對於國內建商來說，即使幾個小建商有壓力，但也不至於有類似風險。

劉佩真則強調，台灣今年經濟成長率仍優於全球，且從前年開始，已祭出四波信用管制，事前就有預防，金管會也持續加強金檢，目前房市借款都符合銀行法、並未超過比例，且我國房貸、建築融資的逾放比也還在低水準，並沒有大陸債務高築的狀態，即使現在有零新個案有危險，但不會有系統性風險。

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