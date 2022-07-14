台股大漲為何新台幣仍收貶？匯銀主管：這關鍵數字影響

美國公布最新通膨數據意外創下40年新高，激勵國際美元續漲、國內股匯走勢脫鉤。匯銀主管指出，台股今（14）日走勢持堅、開低走高，收盤大漲113.84點，收在14,438.52點，外資也小幅買超台股，但在匯市仍是匯出略大於匯入，使新台幣匯率貶值3.4分，以29.889元作收，總成交量為15.645億美元。

美國勞工部公布，6月消費者物價指數（CPI）年增9.1%，超越5月的8.6%及外界預期的8.8%，創1981年11月以來最高通膨率，導致市場對於聯準會本月一口氣升息4碼的預期迅速升溫。

聯準會還可能更「鷹」，令本就強勢的美元如虎添翼，主要亞幣多數走貶，新台幣匯率走勢也顯得疲軟，不過今天貶值幅度不大，收盤只貶了3.4分。匯銀主管說，外資今天動向不一致，有匯入也有匯出，只是匯出略大於匯入，出口商也持續進場拋匯，另外也有一些進口商進場加碼美元，總成交量擴增至15.645億美元。

匯銀主管指出，「如果聯準會本月升息幅度擴大到4碼，亞幣自然很難升值，新台幣今天在台股大漲與出口商拋匯下貶得不多，已經算是相對穩定的貨幣了」，估計新台幣匯率短期內將維持29.6元到30元區間整理。

中央銀行資料顯示，美元指數今天上漲0.34%，亞洲貨幣多數下挫。其中，日圓重貶1.47%，台灣主要貿易對手國貨幣韓元貶值0.4%、人民幣下跌0.23%，新台幣貶值0.11%，主要亞幣裡僅星元走勢一枝獨秀、逆勢升值0.43%。