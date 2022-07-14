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國人前5月刷卡金額1.28兆元衝5年新高 金管會揭三關鍵

經濟日報／ 記者紀佳妘／即時報導

金管會今（14）日公布今年5月信用卡統計，在超市、量販等消費金額、繳納牌照稅帶動下，5月信用卡簽帳金額2,580億元，較上月增加188億元；觀察今年前5月簽帳金額累計達1.28兆元，創下近5年同期新高，主要是民眾已知如何因應疫情、電商消費普及化及梅雨季降低出門意願，叫外送頻率增加，進而帶動刷卡成長動能。

據銀行局統計，截至今年5月底止，有33家信用卡發卡機構，總流通卡數約5,366萬張，總有效卡數約3,423萬張，其中當月簽帳金額約2,580億元，較上月增加188億元，成長幅度達7.86%。

金管會銀行局副局長林志吉分析，5月簽帳金額較上月增加188億元，主要有二因素所致，一為持卡人在超市、量販、電商的消費金額增加，單是前三大銀行合計增加69億元；二為民眾有繳納牌照稅，因此有刷卡繳稅金額於5月份入帳，前三大銀行合計增加44億元。

林志吉指出，今年前5月簽帳金額達1.28兆元，較去年同期增加4.85%，創下近五年來同期新高水準，主要是相較於去年，民眾已知如何因應疫情，逐步恢復消費動能；再者是民眾在電商消費更加普及；最後是今年5月遇上梅雨季，降低民眾出門意願，叫外送頻率增加，綜上所述，皆帶動刷卡量能成長。

觀察各家銀行5月刷卡金額表現，國泰世華銀行單月簽帳金額439.6億元，奪下冠軍寶座，緊追在後的是中信銀行（404.1億元），排名第三的是玉山銀行（352.2億元）。

另以發卡量來看，發卡王則由中信銀行位居榜首，共發了9.4萬張，國泰世華銀行、台北富邦銀行以5.8萬張、5.7萬張名列二、三。

另在電子支付部分，截至今年5月底止，有11家專營及20家兼營電支業者，總使用者人數1,760萬人，較上月增加51萬人；5月代收付實質交易款項金額80.5億元，則較上月減少10.6億元。

至於當月辦理國內小額匯兌金額為101.4億元，較上月增加11.7億元；當月收受儲值款項金額約203.8億元，也較上個月增加5.3億元；支付款項餘額約76.8億元，則較上月減少5.1億元。

中信銀行 刷卡

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