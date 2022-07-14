防疫保單拖累？和泰產險擬處分不動產、辦理增資
防疫保單拖累？和泰產險今（14）日董事會公布三大決議，一、和泰產險總經理莊瑞德7月初請辭，由現任副總顏思齊代理總經理；二、擬處分不動產，授權董事長全權執行交易相關事宜；三、今年8月17日召開股東臨時會。
和泰汽車今日代子公司和泰產險發布重大訊息，一為莊瑞德請辭和泰產險總經理，辭職於今日生效，由現任和泰產險副總經理顏思齊代理總座一職，新任總經理職缺將另依法聘任，報請主管機關核准。
二為和泰產險董事會決議擬處分不動產，將依董事會決議內容授權董事長全權執行交易相關事宜，交易確定後再行補充公告。
三為董事會決議2022年度股東臨時會召開日期為8月17日，討論該公司「公司章程」修正案，業界推估是為日後辦理增資案提前準備，以增加資本額。
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