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通膨飆高之際 巴菲特建議買股票要選「這種公司」

半年內兩次！三商壽投資失利後出售不動產 今啟動開業以來最大增資案

聯合報／ 記者戴瑞瑤／台北即時報導
三商美邦人壽今宣布，董事會決議辦理現金增資發行普通股10億股，創下開業以來的最高增資規模。三商美邦人壽／提供
三商美邦人壽今宣布，董事會決議辦理現金增資發行普通股10億股，創下開業以來的最高增資規模。三商美邦人壽／提供

三商美邦人壽今宣布，董事會決議辦理現金增資發行普通股10億股，創下開業以來的最高增資規模，這也是三商壽半年內第二度啟動增資。

三商壽去年3月因疫情爆發金融市場波動，投資重押「元大台灣50反1」，造成投資失利，導致第一季自結稅後虧損高達33億元，前董事長陳翔玠和前副董翁翠君更雙雙請辭。加上美聯準會今年大舉升息，各家壽險公司淨值大跌面臨巨大增資壓力。

為強化資本，三商壽目前除打算現金增資、引進私募策略投資人外，也出售不動產，4月中董事會決議處分國內不動產，其中一個處分標的是內湖「精英電腦大樓」，昨（13日）由中國人壽以83.5億元得標。

在賣樓之後，三商壽今也宣布啟動開業以來最大增資案，董事會決議辦理現金增資發行普通股10億股，是半年來第二次啟動增資，三商壽3月才完成現增4.3億股、增資35.26億元。

三商美邦人壽表示，歷年資本適足率及淨值比皆達法規標準，但因應全球動盪的經濟變化，及接軌國際制度之監理趨勢，為使公司能擁有充足的資本及持續穩健資產配置佈局，決定於此時再度啟動大規模增資。

三商美邦人壽也表示，這次的現金增資創下歷年增資新高紀錄，除了可大幅強化資本適足率，進一步提升營運效益，同時也展現三商集團對三商美邦人壽的強力支持，這次現增將可高度強化資本，以面對未來持續升息的經濟環境，提升營運綜效，使公司有足夠的資本守護保戶權益。

三商壽 三商美邦人壽

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