會計師：上市櫃公司須正視家族傳承挑戰

安永聯合會計師事務所今(14)日舉辦第五屆「沙龍雅聚」活動，從已上市櫃之家族企業現狀與所面對的問題切入，以實際案例分享上市櫃家族企業掌門人如何善用兩大之家族控股機制與工具，達成家族財富傳承與家族企業基業長青之目標。

安永聯合會計師事務所安永家族辦公室執業會計師林志翔分析，台灣上市櫃公司家族企業需正視兩點，分別為家族傳承挑戰及家族企業面臨風險，以家族控股工具之一的閉鎖性控股公司為例，剖析如何落實到上市櫃公司大股東之家族治理機制與控股傳承策略，提早為企業轉型發展做好全面性的前瞻規劃，盼能讓企業掌門人與家族接班人在完善的家族治理機制下，完成家族傳承與企業轉型大業，共同成就跨越百年之家族企業。

對於適合多數臺灣家族企業的家族治理模式，林志翔認為健全的「家族治理機制」與「企業治理機制」是上市櫃家族企業掌門人所需同時面對的課題。安永家族辦公室認為唯有建立永續的家族控股機制並善用合規的家族控股工具，方能落實雙重治理機制，讓家族和諧及企業長青的理想不再淪為空談。因此，今日舉辦的研討會就是從上市櫃公司及KY上市公司的家族企業傳承策略切入，探討實務的案例並深入剖析何謂家族治理及家族企業傳承工具的運用。

家族企業可設立閉鎖性公司，在股份轉讓限制上章程載明股份(包含普通股和特別股)轉讓限制，並可發行具特殊權利的黃金特別股、複數表決權特別股、特定事項否決權特別股等。

林志翔舉例，如家族企業進行股權架構調整，為了避免將來各子女對家族企業營運看法不一，可能導致公司經營出現僵持或衝突，於章程中設計對特定事項具否決權之黃金特別股，由董事長及屬意接班人持有，在關鍵時刻能讓決策有效進行。股權集中家族成員，也能避免分散或外流，維持家族控制權及經營權穩定性。若以上市公司股票作價新設立閉鎖性公司，在架構調整後，可鞏固公司股權核心持股協助家族股權傳承及防禦市場派爭奪經營權之優點。