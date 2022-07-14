搶日圓「甜甜價」0.22元失守一去不回 續貶至0.219元

美國通膨續寫逾40年來新高，市場對美國聯準會(Fed)7月可能升息3碼的揣測升溫，推動美元走強，日圓匯價持續被壓制。根據台灣銀行最新日圓牌告現鈔賣出價，今天早盤正式貶破0.22元字頭後，下午3點左右貶至0.219元，持續刷新逾25年新低，以5萬元新台幣換匯，已可換到22.8萬日圓。

日圓跌勢幾乎已檔不住，日圓兌美元已跌破138元水平，此價位為1998年9月以來首次。日本內閣官房長官松野博一表示，日本政府對近期日圓快速貶值感到憂慮，政府將日本央行(BOJ)合作，密切緊注外匯市場動向。

根據台銀牌告現鈔賣出價，日圓兌新台幣也持續探底，今天上午10點多正式貶破0.22字頭後，下午3點左右貶至0.219元，續創逾25年新低。

若以此價位計算，用5萬元新台幣換匯，已可換到22萬8310日圓，若與今年3月8日的高點0.2493元相比，同樣是新台幣5萬元旅費，當時僅可換得20萬562日圓，4個多月的時間，就多換得2萬7748日圓。

匯銀人士認為，日圓要走強關鍵還是貨幣政策，若日本央行策略仍維持寬鬆，美日利差持續擴大下，到年底日圓趨貶的格局不會改變，預計將會先測試140元，此價位在長線會有支撐，若有可能一舉突破，未來看到各機構預測的150元機率才會提高。

匯銀人士也說，之前日圓在0.22元字頭徘徊很久，但今天一舉貶至0.21元，日圓趨弱的態勢持續，若有旅遊等換匯需求，還是建議持續分批換匯，不要一次「all in」，一次比一次換到更便宜價位。

至於日圓兌美元走勢，星展銀行日前認為，日圓兌美元今年價格合理應為129至132日圓，但現在約137日圓左右，已有點超貶、美元則有超漲；未來日央行只要表現不那麼鴿派，就能支撐日圓走勢，第3季底應有機會緩緩回升。