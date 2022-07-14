國泰人壽首創減重險 保費最高打八折

國泰人壽今(14)日表示，為陪伴民眾維持健康，首創業界第一張體重管理保單，國泰人壽脂有為你特定傷病定期健康保險(外溢型)，提供肥胖可能導致的心腦血管疾病與手術相關保障，亦搭配保費折減外溢機制，只要維持健康BMI(身體質量指數，即體重除以身高的平方)或減重成功，最高可享保費八折折減。

該張保單特別結合優良異業廠商提供減重過程可能需要之飲食、運動等相關服務優惠。在後疫情時代，國泰人壽陪伴保戶用體重管理守護健康。

防疫期間宅在家運動量減少，擔心身材變腫嗎？根據衛福部2021年報告顯示，國人十大死因中就有八項與肥胖相關，台灣成人過重及肥胖比率達47.9%，相當於每二人就有一人體重過重。在疫情期間，當BMI值越高，罹患新冠肺炎時住院和重症的風險也越大。

有別於業界健檢類型外溢保險商品，必須配合提供體檢報告，檢視膽固醇、血壓等各項數值達標後，才能享有保費折減，國泰人壽脂有為你，僅需要認列BMI數值或是減重前後的公斤數，達標後即可折減保費，讓保戶輕輕鬆鬆享健康、省保費，鼓勵大家做好體重管理。

國泰人壽商品部協理翁建勳表示，脂有為你保障心腦血管相關疾病，建議有家族心腦血管病史，想減重或維持健康體重的民眾投保，若以30歲女性投保5年期保額50萬元為例，年繳保費530元，第二年起若維持健康BMI或減重成功，保費最高可享20%折減，第二年保費最低只要424元。

一年保費不到千元即可享三大保障及優惠：

一、心腦血管相關之疾病與手術最高50萬元保障。脂有為你提供罹患心肌梗塞、腦中風後障礙等多項特定傷病保障，更將心臟血管支架置放術、心律調節器植入術等相關手術納入保障範圍，包含施打疫苗可能引起之心肌炎與心包膜炎相關治療手術，最高50萬元的保障。

二、維持健康BMI或減重成功保費最高打八折。每年僅需要提供體重量測照片或健康檢查報告，凡BMI維持在健康範圍內(18.5≦BMI<24.0)，即可享續期保費八折折減，或是BMI≧24.0者，體重每減1公斤就享有1%保費折減，最高折減八折。

以第一保險單年度來說，投保後的次月到下一年度保單周年日前兩個月底，可有一次上傳機會，只要拍攝測量體重時的全身含體重機照片，及體重機數字照片，一共兩張照片上傳到國泰人壽官網，符合脂有為你的健康體重保險費折減規範，次一保險單年度就可享有最高20%的保費折減。

三、結合飲食、保健、運動等健康服務優惠。國泰人壽串聯營養健康管理異業夥伴，提供多項服務優惠，從全台最大營養師平台Cofit的一對一飲食分析指導，到外食族能有健康吃飯選擇的JohnnyBro 強尼兄弟健康廚房，與健人餐廚低卡高蛋白餐盒，以及白蘭氏與杏一藥局魚油、益生菌等保健品補充，不管是自煮或外食，簡單吃出健康好體質。

運動健身部分與知名連鎖健身房World Gym合作免費體驗，與AR動滋動 x Uniigym互動體感健身App合作，提供近千堂線上課程及保戶專屬運動課表，以最新AI科技即時校正動作；如果需要居家健身器材及運動配件，SHOP WONDER線上立即享購買優惠。

國泰人壽長期致力於創造保險的新價值，完善全民健康保障，針對後疫情時代的健康需求，創新推出脂有為你特定傷病定期健康保險(外溢型)，結合保險保障與減重加值服務，滿足客戶體重管理與健康需求，陪伴客戶維持健康BMI，預防身材變腫帶來的慢性疾病，與健康共存。