快訊

美CPI衝破9%註定擴大升息 但市場也更篤定明年會降息？

天氣熱爆！他網購一盒雞蛋忘在廚房 15天後「孵出活生生小雞」

今增89染疫歿略升…累計7064死 校正回歸1名80多歲老婦排除

國安基金該護盤嗎？陳冲：看這三題閱讀測驗就知道

經濟日報／ 記者邱金蘭／即時報導
前行政院長、新世代金融基金會董事長陳冲。記者巫其倫／攝影
前行政院長、新世代金融基金會董事長陳冲。記者巫其倫／攝影

新世代金融基金會董事長陳冲今( 14）日表示，7月13日，國安基金突然決定危機入市(簡稱713事件)，各界解讀不一，其中當然不乏一些陰謀論，查閱網路各媒體消息，也有數以千計的留言，在此不另強做臆測，只是從閱讀能力(Reading Comprehension)角度單純的解讀，加上一點過往經驗，做些觀察。

陳冲說，在做閱讀測驗之前，不妨先看看台灣股市環境，713事件當天台灣股市總市值占GDP的比率為204.99%，在全球名列前茅。一般而言，這是顯示國家經濟實力與資本市場的合理性指標，相信國安基金的召集人及參與討論的委員，如同往例，必會參考。號稱股神的巴菲特曾認前述指標的合理區間為75%-90%，超過120%則為高估股市(Significantly Overvalued)，所以美國日前該指標155.8%，可認為稍嫌偏高。

晚近有學者主張將分母改為GDP加上中央銀行總資產，方能更細緻觀察，如依修正版美國約為114%，台灣因外資甚多、央行資產龐大，降為110.2%，但仍高居世界前五名，簡單言之，理論上應該是全球最沒必要穩定股市的地區。

國安基金條例是在22年前，為將政府安定股市措施(護盤)制度化而立法，一則日後有標準可循，二則政府也不致恣意亂為。依照過往經驗，如就713事件進行閱讀測驗，有四個條文應該是必考題，即第一、三、五以及第八條。

第一條論及立法目的，在啟動條例之前，必先考慮是否符合立法目的，「維持資本市場及其他金融市場穩定」，所以首須了解台灣資本市場以及金融市場是否已有不穩的情形，以報載前一天傍晚，金管會於記者會的發言，應該是沒有。這一題可以用是非題回答。

是否啟動國安基金，就要看第八條，法定要件是「因國內外重大事件、國際資金大幅移動，顯著影響民眾信心，致資本市場有失序或有損及國家安定之虞時」，這些原因環環相扣，參照7月12日國安基金委員會決議，也應該是查無實據，為何一個晚上就有巨大變化，這是閱讀測驗第二題(問答題)要解答的。

第三題，前二題應該由誰回答?依照國安基金條例第三條，本基金以行政院為主管機關。依第五條，國安基金又有管理委員會，主任委員由行政院副院長兼任，所以閱讀測驗的考生，依法應該是行政院院長以及副院長，不過這也可以是選擇題。

第三題太簡單，所以有一副題：國安基金條例第五條，規定管理委員會的委員，除ex officio(依職務擔任者)外，還有立法院各黨團推薦之學者、專家，本屆立法院四個黨團共推薦六人，這六位委員對上述三題究竟有何看法?報載各黨團對713事件有不同看法，是否可以請教被推薦人？這些真是饒富趣味的問題。

談完這些問題，國人一定想知道，到底要不要護盤? To be or not to be, that is the question.還是看看其他國家吧!

國安基金 閱讀 資本市場

延伸閱讀

利用國安基金找出空方標的

國安基金懶人包》可進場嗎？ 專家：5千億全下也很難跟外資對幹

7/14【早晨財經速解讀】美6月CPI 9.1%爆表 聯準會轉鷹升4碼？台積電法說見真章 兆豐金、富邦金大漲近5% 國安基金能撐住?

他天真問國安基金能做空嗎？ 網一查驚：無規定不行

相關新聞

不甩美CPI數據 台股開低走高漲113點收14,438點

台股今（14）日開低走高，不受美國CPI創高數據影響，大盤在10點左右由黑翻紅，並維持高檔震盪至收盤，盤中由電子、航運成...

美元大漲日股市凶險時 謝金河：國安基金來了

就像《延禧攻略》劇中的主題曲，陸虎唱紅的「雪落下的聲音」，輕輕落在我掌心，靜靜在我掌中融冰…，台股從一八六一九隨著全球抗通膨升息，股價緩緩落下，這兩周跌破一萬四千點大關，十二日寫下一三九二八．六六的最低價，投資人的心也跟著結冰。

國安基金開反彈第一槍 Q3口袋名單全揭露

持續聚焦通膨、升息步調與經濟前景預期之外，美股將進入財報密集公布期，台灣則有國安基金宣布史上第八次進場護盤，強化市場信心，有機會擺脫修正破底泥沼，操作鎖定具基本面、題材與籌碼加持個股，伺機布局反彈契機。

國安基金該護盤嗎？陳冲：從閱讀測驗可看出端倪

原本表態暫不進場的國安基金，才隔一天便召開臨時會，決議視情況動用資金護盤，這是國安基金首次在萬點之上護盤，對此，行政院前...

熊市反彈？國安朝令夕改！

上期1497期，我預測有心理線0的熊市反彈將發生：果真從7月5日(上週二)七月台指期13975點第五招心理線盤中碰觸0，收盤拉高16.66

CPI數據創高美股有撐 台股開低走高、10點翻紅反彈百點

美國公布最新CPI數據創下新高，不過美股表現相對有撐，終場四大指數跌幅皆小於1%，影響台股今（14）日開低走高，大盤在1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。