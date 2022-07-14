沒政府停業證明不賠？企業防疫保單理賠權益4大問一次看

因應本土疫情發展，產險公司除了推一般法定傳染病防疫險、疫苗險等個人防疫相關保險商品外，同時也推出企業防疫保單，以轉嫁停業損失，不過隨著防疫政策鬆綁，對於目前政府已不再公布足跡，也不會發停業通知給業者，究竟有沒有辦法理賠，4大QA讓企業主一次解惑。

企業防疫保單理賠權益4大問一次看。記者紀佳妘/製表

Q1：企業防疫停業保險和一般個人防疫保險的差別？

企業防疫保單保障的是「營業處所」而非「人」。

產險業者指出，企業主在投保前或申請理賠之前，須看好相關理賠條文，以市面上販售的企業防疫保單在「停業損失」的補償，必須是業主或其員工因罹患法定傳染病或與確診者接觸，導致保險契約所約定營業處所內所有人員遭主管機關或中央疫情指揮中心要求撤離，造成停業損失才能啟動理賠。

換句話說，若僅因預防性自主停業而有損失者，則不在承保範圍內，因此無法理賠。

Q2：如何申請企業防疫險的理賠？

依照目前業界企業防疫保單，分別有「停業費用補償」與「消毒費用補償」保障。

其中 「停業費用補償」指的是，若業主或其員工因罹患法定傳染病或與確診者接觸，導致保險契約所約定營業處所內所有人員遭主管機關或中央疫情指揮中心要求撤離處置，保險公司將依投保方案提供停業費用補償金。

至於「消毒費用補償」指的是，若業主或其員工因罹患法定傳染病或與確診者接觸且取得居家隔離通知書，又或因確診者足跡曾至營業處所，導致營業處所遭主管機關執行或要求實施消毒，保險公司就將依投保方案提供消毒費用補償金。

因此，產險業者提醒，企業主在申請理賠前，務必再次審視保單條款，並事先了解申請文件有哪些，將相關資料準備齊全，不僅可加速理賠申請進度，業主也能早點舒解疫情停業壓力。

Q3：沒「政府停業證明」，防疫停業保單賠不賠？

由於防疫政策已從清零轉向共存，目前政府已不再公布足跡，也不會發停業通知給業者。不過，企業、店家百百種，營業形態與經營模式都不盡相同，為加速理賠申請進度，產險業者表示，企業主可將自身停業原因、隔離或消毒天數等相關資訊，好好地跟保險公司說明清楚，在不違反保單條款的原則下，爭取保單權益。

產險業者也提醒，業主若僅因預防性自行停業則不在承保範圍內，若發生停業損失是無法理賠的。

Q4：若雇主或員工因陸續確診須隔離，導致停業而有所損失，防疫停業保單賠不賠？

原則上，所有的理賠申請均須依照保單條款進行審查，但產險業者仍建議，企業主可將實際停業原因、實際員工人數（如可提供勞健保投保證明）、以及全體員工的隔離天數等資訊，好好地跟保險公司溝通、說明，在不違反保單條款原則下，爭取保單權益。