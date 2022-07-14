星展推品牌活動吸客 美元高利定存3.08%

星展銀行來台10周年，繼年初宣布買下花旗銀行台灣消費金融業務之後，近期推出品牌活動，致力成為不一樣的銀行。

星展銀行宣布「生活隨興，星展隨行」（Live more, Bank less）品牌承諾以來，持續透過推出具前瞻性的產品與服務，讓客戶能將繁瑣的銀行事務交給星展，把寶貴的時間專注於業務拓展及所愛的人事物上。

在「生活隨興，星展隨行」的品牌架構下，今年星展於亞洲六大市場再次推出全方位品牌活動，希望顛覆傳統，成為不一樣的銀行，「更像老友的陪伴支持」、「更像投資領航者」、「更像事業發展的加速器」、「更像客戶專屬的私人教練」、「更像生活中的平凡英雄」、「更像客戶最愛的牛仔褲般自在」，使客戶能安心交付金融服務，讓銀行服務超越想像( Less like a Bank )。

星展銀行認為，在過去兩年疫情催化下，人們對銀行的需求也發生轉變，除了認為銀行應該將服務更簡單、順暢地融入生活中，提供更多融合科技和聚焦永續的金融方案外，客戶也期待金融企業能對氣候變遷及社會不平等問題採取行動。

星展銀行（台灣）總經理林鑫川指出，與時俱進、勇於挑戰是星展的特色與精神，而星展銀行（台灣）也一直扮演著引進創新解決方案、協助台灣與國際接軌的角色。今年適逢星展在台子行10周年，我們也將透過這次的品牌溝通，強調星展致力成為不一樣的銀行的決心，以及陪伴客戶成長、深耕台灣市場的承諾。

在台灣，星展銀行除了透過全新品牌廣告宣示對台灣市場的承諾，星展銀行（台灣）也將配合星展銀行在台子行成立10周年，舉辦系列線上、線下活動，並於即日起至2022年8月5日止（含），推出「星展真有利美元高利定存專案」，「星展豐盛理財」客戶以首筆2萬美元或「星展豐盛私人客戶」以首筆10萬美元之新資金承作專案，即可享1年期年息3.08%或3月期年息2.58%之利息。