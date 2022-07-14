爛尾樓潮將來？業者喊：安啦這數據歷史新低

銀行緊縮土建融，加上營建成本大增，近期傳出建商倒閉，市場也擔心恐會出現爛尾樓潮。安信建經彙整資料指出，今年4月土建融逾放比率僅約0.05％，位處歷史新低，代表歷經過好幾波的景氣循環下，已淘汰許多財務狀況不佳的建商，整體來看，建商財務體質普遍穩定健康，除非未來央行大幅升息，以現狀推估，下半年會有爛尾樓潮的機率偏低。

安信建經表示，所謂「逾放比率」是指在一定期限未正常繳納本息的放款占總放款的比率，若數值越高，代表銀行越難收不回本息、放款品質不佳，銀行會面臨較多的風險。

安信建經彙整金管會數據顯示，自2021年年中以來，國銀整體貸款逾放比率多介於0.16％-0.21％之間，但土建融同期的逾放比率卻僅約0.05％-0.13％，整體優於其他貸款。

另外，央行於三月決定升息1碼，面臨新政策的衝擊，但出乎意料的是，4月土建融逾放比率不升反降，回到0.05％的歷史低點，顯示整體建商經營狀況似乎比外界想像得好。

安信建經總經理張峰榮表示，雖然央行連續升息，但若將時間線拉長來看，今年利率仍處於低點，建商負擔利息雖然加重，但企業資本較佳的建設公司不至於被壓垮。