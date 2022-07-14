CPI數據創高美股有撐 台股開低走高、10點翻紅反彈百點

美國公布最新CPI數據創下新高，不過美股表現相對有撐，終場四大指數跌幅皆小於1%，影響台股今（14）日開低走高，大盤在10點左右由黑翻紅，盤中一度反彈超過百點，達到14,450點，漲幅持續擴大，由電子、運輸族群帶頭領漲，加權指數盤中10日現有守。

國安基金權值股中，台積電（2330）開低走高，10點初回到平盤之上震盪，漲幅約在1%左右，聯發科（2454）與聯電（2303）盤中漲幅皆落在2%附近，法人建議，投資人可持續關注聯電表現，聯電做為空方的最後一道防線，若能開始反彈上攻，則有望為台股帶來強進復甦表現；鴻海（2317）今日開在平盤之上，盤中漲幅近2%，力積電則維持在平盤附近震盪。

高價股中，矽力-KY（6415）出現止跌，不過盤中仍然下跌2%左右，在平盤之下持續震盪，另有旭隼（6409），亞德客-KY（1590）也保持跌勢，跌幅分別為2%和0.2%。盤面上以股后信驊（5274）漲幅達5%表現最亮眼，股王大立光（3008），世芯-KY（3661）也有3%以上漲幅，力旺，AES-KY，譜瑞-KY（4966）則維持1%左右漲幅，祥碩（5269）盤中保持小漲1%以下震盪。

航運族群中，貨櫃三雄長榮（2603），陽明（2609），萬海（2615），其漲幅皆落在3%左右，盤中成交量也放大，分別落在6.1萬張、2.9萬張、1.1萬張。航空雙雄華航（2610），長榮航（2618）今日則遇漲多拉回，盤中皆在平盤上下整理，並在接近11點時出現買單敲進，成交量分別為5.5萬張和3.1萬張；此外，裕民（2606），台驊投控（2636），慧洋-KY（2637）和台灣高鐵（2633）等股，盤中漲幅也皆達2%以上。

另留意到成交量大的個股，仲琦（2419）強攻漲停，華通（2313），金像電（2368），揚明光（3504），智原（3035）等股，漲幅達4～5%，宏達電（2498），虹堡（5258），玉山金（2884）等股，盤中也有1%以上漲幅。