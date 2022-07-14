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紐、加、韓等快速升息 法人：留意新台幣與台股

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導
全球各地央行陸續加入快速升息的隊伍。聯合報系資料照
全球各地央行陸續加入快速升息的隊伍。聯合報系資料照

全球各地央行陸續加入快速升息的隊伍，根據法人機構的彙總，在美國聯準會7月底會議可能升息4碼前，包括紐西蘭、韓國、加拿大等地央行也祭出大舉升息的貨幣政策，因此，儘管台股有國安基金加持，但仍需留意新台幣走勢。

根據法人機構的整理，紐西蘭央行在13日宣布連續第3次升息0.5%，將基準利率由2.0%升至2.5%，並直到確信貨幣條件足以抑制通膨預期並將通膨率控制在目標範圍內。

韓國央行13日也加入全球更大規模的升息浪潮，將基準利率提高0.5個百分點至2.25%，是史上首次升息0.5%。這是韓國央行第6度升息，先前5次都是升息0.25%。

加拿大央行13日則是升息四碼、1.0%，基準利率由1.5%上調至2.5%，為1998年以來的最大升息幅度，市場原本預估升息0.75%。

法人機構表示，紐西蘭央行第6度升息，也是連續3次升息0.5%，目前基準利率2.5%，估計明年基準利率可能升至4.0%；南韓央行第6度升息，並首度升息0.5%幅度。目前基準利率2.25%，市場預期年底基準利率升至2.75%~ 3.0%；加拿大央行第4度升息，目前基準利率2.5%，市場預期年底基準利率可能升至3.75%。

接下來，市場關注聯準會7月會議是升息手筆，原本是預期2碼或3碼，但在甫公布的6月消費者物價指數（CPI）再創40年來新高後，市場觀望升息幅度上調至3碼或4碼；目前利率期貨大多已經預期7月會議升息0.75%，現在約有40%左右預期7月會議可能升息4碼、1.0%。

此外，也需關注ECB的7月升息，以及之後的升息路徑。分析師表示，在全球央行加速升息，美國聯準會可能進一步擴大升息下，美元指數已突破108大關，新台幣貶值壓力將會更沈重，需留意資金外流對台股的影響。

升息 新台幣 台股

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