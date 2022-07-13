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比國安基金進場更關鍵 這數字成匯市今淡定量縮主因

經濟日報／ 記者陳美君／即時報導
外資今天在台股雖轉為買超，但在匯市仍為雙向操作，只是匯入略大於匯出，加上出口商進場拋匯，新台幣匯率終場升值4分，終結連兩貶。路透社
外資今天在台股雖轉為買超，但在匯市仍為雙向操作，只是匯入略大於匯出，加上出口商進場拋匯，新台幣匯率終場升值4分，終結連兩貶。路透社

國安基金啟動護盤機制，激勵今（13）日國內股匯市雙雙反彈。國安基金進場，為股市注入一針強心劑，台股氣勢如虹、盤中大漲逾400點，終場上漲374點、收復「萬四」大關，新台幣匯率在股市多頭氣勢帶動下反彈，終場升4分，收在29.855元，終結連兩貶，不過匯市觀望氣氛濃厚，總成交量萎縮至10.335億美元。

國安基金12日召開臨時委員會，會中通過授權、啟動進場護盤機制，激勵國內股匯市今天雙雙上漲，但匯銀主管觀察到，儘管台股大漲，但外資匯入尚屬零星，僅1、2億美元，其餘多是進、出口商基於實質貿易需求的交易，因此，匯市明顯量縮。

「美國即將公布通膨率這關鍵數字，匯市屏息以待、一動不如一靜」，匯銀主管說，這也是相較於股市今天激情演出，匯市表現相對淡定的主因。

匯銀主管說，「美國CPI數據，牽動聯準會的升息幅度與速度，如果通膨還是居高不下，估計聯準會將持續鷹派升息，對新台幣等亞幣走勢不利。」

因此，外資今天在台股雖轉為買超，但在匯市仍為雙向操作，只是匯入略大於匯出，加上出口商進場拋匯，新台幣匯率終場升值4分，終結連兩貶。

展望新台幣匯率後市，匯銀主管說，聯準會升息幅度又快又猛，美元走勢依舊強勁，新台幣匯率在今年底前仍維持偏弱走勢，估計近期將位於29.6~30元區間波動整理。

國安基金 CPI 聯準會 新台幣 通膨

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