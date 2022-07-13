快訊

21歲絲襪妹租紅牌重機追撞前車 不滿影片外流：一堆酸民言論

元大人壽提醒定期檢視保單 確認保障持續有效

經濟日報／ 記者夏淑賢／即時報導

元大金控（2885）旗下元大人壽指出，保險不是有買就好，保單能持續「有效」，才能真正為生活中的突發事故及風險提供財務保障，因此定期檢視保單，確保在人生不同階段的保障是否足夠，同時審視保單有效性讓保障持續，非常重要。

元大人壽表示，近期就有一位保戶差點因保單失效而讓保障中斷，幸而因其保單服務業務員發現提醒，協助保戶申請復效才讓保障持續，保戶也給予元大人壽及業務員感謝及肯定。

事件發生經過是，保戶的獨子有天夜裡因突發心血管疾病倒下，緊急送醫院加護病房急救，雖救回一命，但後續復健漫長，保戶為照顧臥病在床的兒子暫停工作，但一路以來的治療花費及照顧費用，對家庭的經濟造成不小的負擔。幸好，保戶之前在元大人壽業務員的協助下，為孩子規劃了保障，包含終身壽險主約及實支實付醫療險、終身醫療險、癌症終身醫療險與意外險等附約，使得保戶面臨風險及時獲得經濟上的協助。

元大人壽業務員在協助這位保戶辦理續年度完全失能扶助金理賠時，重新檢視保戶的保單資料，發現保戶的附約因未繳費而停效，經業務員向保戶解說條款，協助保戶了解保單約定內容後，保戶同意補足保費申請復效，並在業務員協助下恢復了附約效力，讓保戶原本無法再購入新保單的獨子，其保障持續有效。

元大人壽提醒民眾，投保後應定期檢視保單，並留意自己的繳費狀況，以避免保單停效或失效發生，若使用信用卡扣繳保費，應注意信用卡的有效年月及信用額度是否足夠；若使用帳戶扣款，應留意帳戶餘額。此外，通訊地址、手機、電子郵件信箱若有變更，也務必向保險公司提出申請更新，以避免收不到繳費及相關權益通知，導致保單無預期失效。

元大人壽秉持「給一個機會幫助他人，同時也幫助自己」的經營理念，持續推動普惠金融、打造金融友善，建立以「公平待客」為核心的服務精神，提供保戶有感服務，陸續獲得「卓越保險評比」調查連三年「最佳服務品質獎」，「保險龍鳳獎」應屆財金保險系所畢業生最嚮往的壽險公司內勤及外勤組優等，業務員專業度或客戶服務都獲得正面評價。

元大人壽 保單 保險

延伸閱讀

先生驟逝遺留悠遊卡溢繳450元 銀行退款手續繁複妻崩潰

升息年壽險淨值拉警報 6月底恐有業者未達法定標準

繳10年儲蓄險！期滿領回驚覺「錢縮水」哭喊：沒發現合約內幕

癌症險保障夠嗎？南山人壽建議每三年健檢保單

相關新聞

比國安基金進場更關鍵 這數字成匯市今淡定量縮主因

國安基金啟動護盤機制，激勵今（13）日國內股匯市雙雙反彈。國安基金進場，為股市注入一針強心劑，台股氣勢如虹、盤中大漲逾4...

史上最少紅單？金融業上半年罰鍰不到7000萬元 有三大原因

據金管會到2022年6月底統計，銀行業、證券期貨業(含上市櫃公司、公發公司等)、保險業等3大業者總罰鍰金額僅6,668萬...

國安基金護盤 藍委：反對違反專業的政治救市

台股跌破萬四大關，創19個月新低，國安基金昨天臨時會授權進場。國民黨立委林奕華今天表示，她不反對國安基金救市，但她反對國...

中國人壽斥資83.5億元 標下內湖精英電腦大樓

三商美邦人壽持有的台北市內湖「精英電腦大樓」今（13）日開標，在市場進入升息循環下，壽險業投報率最低門檻提高，據悉，僅中...

卡娜赫拉操刀設計 合庫推出超萌小動物聯名卡

合庫銀行（5880）投入綠色永續金融，宣布與萬事達卡共同攜手推出全新「卡娜赫拉的小動物悠遊聯名卡」，特別邀請知名插畫家卡...

國安基金進場 雷仲達：目前價位不錯、合庫持續買股票

股市近期震盪劇烈，國安基金昨已授權進場，激勵台股今日收復「萬四」。對於台股近期走勢，合庫金控董事長雷仲達今天表示，目前這...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。