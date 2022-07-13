元大人壽提醒定期檢視保單 確認保障持續有效

元大金控（2885）旗下元大人壽指出，保險不是有買就好，保單能持續「有效」，才能真正為生活中的突發事故及風險提供財務保障，因此定期檢視保單，確保在人生不同階段的保障是否足夠，同時審視保單有效性讓保障持續，非常重要。

元大人壽表示，近期就有一位保戶差點因保單失效而讓保障中斷，幸而因其保單服務業務員發現提醒，協助保戶申請復效才讓保障持續，保戶也給予元大人壽及業務員感謝及肯定。

事件發生經過是，保戶的獨子有天夜裡因突發心血管疾病倒下，緊急送醫院加護病房急救，雖救回一命，但後續復健漫長，保戶為照顧臥病在床的兒子暫停工作，但一路以來的治療花費及照顧費用，對家庭的經濟造成不小的負擔。幸好，保戶之前在元大人壽業務員的協助下，為孩子規劃了保障，包含終身壽險主約及實支實付醫療險、終身醫療險、癌症終身醫療險與意外險等附約，使得保戶面臨風險及時獲得經濟上的協助。

元大人壽業務員在協助這位保戶辦理續年度完全失能扶助金理賠時，重新檢視保戶的保單資料，發現保戶的附約因未繳費而停效，經業務員向保戶解說條款，協助保戶了解保單約定內容後，保戶同意補足保費申請復效，並在業務員協助下恢復了附約效力，讓保戶原本無法再購入新保單的獨子，其保障持續有效。

元大人壽提醒民眾，投保後應定期檢視保單，並留意自己的繳費狀況，以避免保單停效或失效發生，若使用信用卡扣繳保費，應注意信用卡的有效年月及信用額度是否足夠；若使用帳戶扣款，應留意帳戶餘額。此外，通訊地址、手機、電子郵件信箱若有變更，也務必向保險公司提出申請更新，以避免收不到繳費及相關權益通知，導致保單無預期失效。

元大人壽秉持「給一個機會幫助他人，同時也幫助自己」的經營理念，持續推動普惠金融、打造金融友善，建立以「公平待客」為核心的服務精神，提供保戶有感服務，陸續獲得「卓越保險評比」調查連三年「最佳服務品質獎」，「保險龍鳳獎」應屆財金保險系所畢業生最嚮往的壽險公司內勤及外勤組優等，業務員專業度或客戶服務都獲得正面評價。