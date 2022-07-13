合庫銀行推卡娜赫拉的小動物悠遊聯名卡 最高回饋11%

搶占年輕族群融合環保綠生活，合庫銀行今（13）日宣布與萬事達卡共同攜手推出全新「卡娜赫拉的小動物悠遊聯名卡」，特別邀請知名插畫家卡娜赫拉設計超Q萌卡面吸引年輕族群目光，並同步祭出三大通路消費滿額享最高11%現金回饋。期望透過有感回饋，與消費者共同實踐永續綠生活。

合庫銀行長期投入綠色永續金融，積極響應政府「2050淨零碳排路徑」政策，此次推出的「卡娜赫拉的小動物悠遊聯名卡」，採用PETG原物料環保材質製造，在銷毀時不致產生有毒物質，降低對環境的衝擊。更加碼推廣申辦電子帳單終身免年費、新戶線上辦卡達首刷禮條件加碼100元回饋金等無紙化作業，並響應萬事達卡「無價星球聯盟」全球植樹復育計劃，累積發卡達一萬張，合庫銀行即會提撥5,000美元種樹，期望透過申辦金融產品落實永續發展，與客戶一同守護地球。

合庫銀行特別推出防疫小物首刷禮，只要申請「卡娜赫拉的小動物悠遊聯名卡」並核卡成功之新戶，於45天內累積刷卡一般消費任2筆均達888元且成功自動加值1筆，即可把KINYO卡娜赫拉的小動物蒸氣掛燙機帶回家，可輕鬆高溫殺菌抗病毒，並提供無上限國內、外1%現金回饋，不需煩惱何時何地刷哪張卡比較好，實實在在給卡友無差別回饋。另外當期帳單新增一般消費達2，999元以上，當期享有「行動支付」、「綠能通路」、「遊戲影音」三大通路加碼10%回饋，每項通路上限100元，每卡總回饋上限300元，還有600家以上餐飲優惠。

另外國境可望在下半年解封，觸動國外旅遊熱潮，為滿足卡友跨境旅遊的需求，即日起至今年9月30日持合庫「卡娜赫拉的小動物悠遊聯名卡」，於指定訂房網或指定旅行社刷卡滿額並登錄成功，最高回饋2,000元旅遊回饋金。