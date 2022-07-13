國安基金護盤 藍委：反對違反專業的政治救市

台股跌破萬四大關，創19個月新低，國安基金昨天臨時會授權進場。國民黨立委林奕華今天表示，她不反對國安基金救市，但她反對國安基金違反專業的政治救市。

國安基金管理委員會在周一例會上，以「我國經濟體質佳」、「產業競爭力強」等理由決定暫不進場。沒想到，時隔不到一天，隨即180度大轉彎，決定進場護盤。

林奕華質疑，難道一天之內，國安基金管理委員會原本暫不進場的理由，都消失嗎？還是中間有政治黑手介入，國安基金管理委員會必須出面說清楚、講明白。過往歷次國安基金進場護盤，都是在大盤已跌至萬點以下才會啟動，但這次卻是在股市仍有近14000點時進場，不禁令人懷疑此次護盤有濃厚的政治考量。

林奕華說，莫非是因為今日民進黨提名衛福部長陳時中、交通部前部長林佳龍，政府利用國安基金護盤，拉抬台股配合上演慶祝行情，以挽救他們低迷的民調？

林奕華說，她要提醒政府，國安基金是國家穩定市場信心的工具，不是為特定政黨救選舉、救民調所用！如果民進黨的政治黑手連國安基金也不放過，離民主只會越來越遠。

此外，林奕華提到，總量約5000億元的國安基金來自政府的四大基金（勞保、勞退、退撫、郵儲），其中勞保基金、勞退基金及退撫基金，更是攸關全體國人退休生活的保障，絕不可任憑政府為護航選情，在不尊重專業評估的情況下，貿然救市；尤其，勞保缺口政府仍未補足下，政治救市，只會加速破產時程。

林奕華說，雖說國安基金賺錢，全民受益，但一樣的，國安基金賠錢，也是全民受害。因此，她認為政府若是要從四大基金動用人民的銀彈護盤，至少應比照一般借貸，向四大基金支付一定的利息。