中國人壽斥資83.5億元 標下內湖精英電腦大樓

三商美邦人壽持有的台北市內湖「精英電腦大樓」今（13）日開標，在市場進入升息循環下，壽險業投報率最低門檻提高，據悉，僅中國人壽、台灣人壽兩家投標，最後由中國人壽以83.5億元標下，較底價75億元，高出8.5億元、溢價幅度11.3％，創下台北市今年商辦標售最高價。

世邦魏理仕台灣資本市場部主管林敬超表示，依照標脫價格83.5億元試算，投報率僅略高於壽險業最低門檻2.47%，在市場預期央行今年將繼續升息的壓力之下，可謂十分積極的出手，估計業者認為在內科辦公租金逐漸上升的情況下，長期而言投報率將隨之攀升，也顯示出內科在近年自用型企業剛性需求仍強的情況下，仍不斷吸引投資人進場。

據商仲資料顯示，今年上半年壽險業者共投入227億元購置商用不動產，較去年同期成長49%，其中以中國人壽最為積極，今年一月斥資120.5億元，購置台中七期重劃區市政路的「市政核心」大樓，也寫下台中商辦史上最高成交總價紀錄，另，一月也以31.5億元收購「潤泰金融大樓」接近四個樓層，加上此次83.5億元交易，截至目前為止，中國人壽共投資235.5億元。

市場專家分析，中國人壽過往在市場上出手並不多，不過近2年積極提高資產部位，因此評估案件非常積極。不過，今年央行升息後，壽險業投報率門檻被拉高至2.47%，也提升了壽險業評估收益型不動產難度，因此多有壽險業者藉此調節手上資產以為新投資計畫挹注資金，或轉向工業類型案件或地上權案評估。