合庫銀「卡娜赫拉」聯名卡改版 目標年底衝10萬發卡量

搶年輕族群商機，合庫銀行今天宣布，攜手萬事達卡推出「卡娜赫拉的小動物悠遊聯名卡」，祭出3大通路消費滿額享最高11%現金回饋。合庫銀表示，此次為卡娜赫拉聯名卡改版，目前此卡已有7萬張發卡量，年底目標增至10萬發卡量。

合庫銀表示，此次改版「卡娜赫拉的小動物悠遊聯名卡」，提供無上限國內、外1%現金回饋；另，當期帳單新增一般消費達2999元以上，當期就享有「行動支付」、「綠能通路」、「遊戲影音」等3大通路加碼10%回饋，每項通路上限100元，總回饋上限300元，還有600家以上的餐飲優惠。

除了搶攻年輕族群，也結合環保綠生活，採用PETG原物料環保材質製造，在銷毀時不致產生有毒物質，降低對環境的衝擊。另，更加碼推廣申辦電子帳單即想終身免年費、新戶線上辦卡達首刷禮條件加碼100元回饋金等無紙化作業。

合庫銀也提到，響應萬事達卡「無價星球聯盟」全球植樹復育計劃，累積發卡達1萬張，合庫銀行即會提撥5000美元種樹，期望透過申辦金融產品落實永續發展。

合庫銀信用卡部協理黃隆昌表示，目前卡娜赫拉聯名卡已有7萬張發卡量，目標到年底要增加至10萬張，此卡算是合庫主力信用卡；目前合庫信用卡總發卡量約60多萬張，同樣設定目標到年底增加10萬張，屆時預計可達到76萬張發卡量。

黃隆昌也說，未來會與公益團體合作推新卡，但只靠信用卡自己獲利幾乎是不可能，合庫在整體信用卡業務策略，希望可帶進新顧客，轉介其他資源，包括消金房貸、信貸及企金業務。

針對下半年解封商機，合庫也表示，即日起至9月30日止，持「卡娜赫拉的小動物悠遊聯名卡」，於指定訂房網或指定旅行社刷卡滿額並登錄成功，最高回饋2000元的旅遊回饋金。至於合庫雙幣卡方面，7月1日起也有針對國內外旅遊提供加碼優惠。