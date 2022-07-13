快訊

獨／陳時中競選團隊成形 高聲量「焦糖哥哥」操盤空戰

劉德華監製新片出意外！影帝林家棟倒地不起急送醫

合庫銀「卡娜赫拉」聯名卡改版 目標年底衝10萬發卡量

聯合報／ 記者巫其倫／台北即時報導
合庫銀行今天宣布，攜手萬事達卡推出「卡娜赫拉的小動物悠遊聯名卡」。記者巫其倫／攝影
合庫銀行今天宣布，攜手萬事達卡推出「卡娜赫拉的小動物悠遊聯名卡」。記者巫其倫／攝影

搶年輕族群商機，合庫銀行今天宣布，攜手萬事達卡推出「卡娜赫拉的小動物悠遊聯名卡」，祭出3大通路消費滿額享最高11%現金回饋。合庫銀表示，此次為卡娜赫拉聯名卡改版，目前此卡已有7萬張發卡量，年底目標增至10萬發卡量。

合庫銀表示，此次改版「卡娜赫拉的小動物悠遊聯名卡」，提供無上限國內、外1%現金回饋；另，當期帳單新增一般消費達2999元以上，當期就享有「行動支付」、「綠能通路」、「遊戲影音」等3大通路加碼10%回饋，每項通路上限100元，總回饋上限300元，還有600家以上的餐飲優惠。

除了搶攻年輕族群，也結合環保綠生活，採用PETG原物料環保材質製造，在銷毀時不致產生有毒物質，降低對環境的衝擊。另，更加碼推廣申辦電子帳單即想終身免年費、新戶線上辦卡達首刷禮條件加碼100元回饋金等無紙化作業。

合庫銀也提到，響應萬事達卡「無價星球聯盟」全球植樹復育計劃，累積發卡達1萬張，合庫銀行即會提撥5000美元種樹，期望透過申辦金融產品落實永續發展。

合庫銀信用卡部協理黃隆昌表示，目前卡娜赫拉聯名卡已有7萬張發卡量，目標到年底要增加至10萬張，此卡算是合庫主力信用卡；目前合庫信用卡總發卡量約60多萬張，同樣設定目標到年底增加10萬張，屆時預計可達到76萬張發卡量。

黃隆昌也說，未來會與公益團體合作推新卡，但只靠信用卡自己獲利幾乎是不可能，合庫在整體信用卡業務策略，希望可帶進新顧客，轉介其他資源，包括消金房貸、信貸及企金業務。

針對下半年解封商機，合庫也表示，即日起至9月30日止，持「卡娜赫拉的小動物悠遊聯名卡」，於指定訂房網或指定旅行社刷卡滿額並登錄成功，最高回饋2000元的旅遊回饋金。至於合庫雙幣卡方面，7月1日起也有針對國內外旅遊提供加碼優惠。

合庫 信用卡 聯名卡

延伸閱讀

卡娜赫拉操刀設計 合庫推出超萌小動物聯名卡

國安基金進場 雷仲達：目前價位不錯、合庫持續買股票

合庫金雷仲達：公股銀加碼台股 國安基金可提振信心

夏克立友人遭暗指「小三」怒反擊　《新聞挖挖哇》下架影片

相關新聞

中國人壽斥資83.5億元 標下內湖精英電腦大樓

三商美邦人壽持有的台北市內湖「精英電腦大樓」今（13）日開標，在市場進入升息循環下，壽險業投報率最低門檻提高，據悉，僅中...

卡娜赫拉操刀設計 合庫推出超萌小動物聯名卡

合庫銀行（5880）投入綠色永續金融，宣布與萬事達卡共同攜手推出全新「卡娜赫拉的小動物悠遊聯名卡」，特別邀請知名插畫家卡...

國安基金進場 雷仲達：目前價位不錯、合庫持續買股票

股市近期震盪劇烈，國安基金昨已授權進場，激勵台股今日收復「萬四」。對於台股近期走勢，合庫金控董事長雷仲達今天表示，目前這...

股匯雙漲 新台幣升4分收29.855元

國安基金啟動護盤機制，台股指數歡慶大漲，新台幣兌美元匯率今（13）日以29.855元作收，升值4分，台北外匯經紀公司成交...

金管會上半年開罰6668萬 罰鍰金額年減6成

金管會上半年對金融業及上市櫃公司等相關單位合計開罰新台幣6668萬元，相比去年同期開罰1億6772萬元，大減6成；單看金...

貸款黃牛新手法／爭議案件有黑數，金管會：加強新型態風險管理

代辦貸款公司手法翻新，結合網購業者，鼓吹急需資金的民眾「刷卡套現」，金管會將督促收單銀行，查核特約商店時，對於新型態的風險要特別注意，並加強風險管理。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。