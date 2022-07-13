合庫金董座：台股此時價格算便宜 已買超好一陣子了

台股指數跌跌不休，國安基金12日召開會議決定啟動護盤機制，對此，合庫金控董座雷仲達今（13）日指出，「我們認為此時價格（指台股）應該算便宜，所以銀行一直都在買超，且已經買了一陣子了。」

至於這是否代表，合庫看好台股後市，雷仲達回應，「這個價位應該不差吧！主管機關也一直強調，台灣的基本面不錯，近期可能是因為全球性崩跌，大家信心有些不足。」 雷仲達還說，積極加碼台股的合庫金在第3季會有不錯的股利收入入袋。

身為房貸業務名列前茅的合庫銀，雷仲達分析，今年下半年房市將維持「價穩量縮」格局，房貸業務上則維持去年做法，鼓勵首購、其他不動產放款會更小心。

雷仲達表示，今年上半年，合庫銀海外獲利大有斬獲，目前為止占全行獲利的比重已達35%，預計下半年表現也會不錯。

搶占年輕族群融合環保綠生活，合庫銀行今日宣布與萬事達卡共同攜手推出全新「卡娜赫拉的小動物悠遊聯名卡」，特別邀請知名插畫家卡娜赫拉設計超Q萌卡面吸引年輕族群目光，並同步祭出三大通路消費滿額享最高11%現金回饋。期望透過有感回饋，與消費者共同實踐永續綠生活。

合庫銀行長期投入綠色永續金融，積極響應政府「2050淨零碳排路徑」政策，此次推出的「卡娜赫拉的小動物悠遊聯名卡」，採用PETG原物料環保材質製造，在銷毀時不致產生有毒物質，降低對環境的衝擊。更加碼推廣申辦電子帳單終身免年費、新戶線上辦卡達首刷禮條件加碼100元回饋金等無紙化作業，並響應萬事達卡「無價星球聯盟」全球植樹復育計劃，累積發卡達一萬張，合庫銀行即會提撥5,000美元種樹，期望透過申辦金融產品落實永續發展，與客戶一同守護地球。