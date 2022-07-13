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台灣永續投資獎 華南永昌投信獲選績優

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北即時報導

永續投資已是投資策略不可忽視趨勢。華南永昌投信持續關注環境永續議題，並落實責任投資，於「第二屆台灣永續投資獎」獲得「機構影響力類投信組 - 績優」肯定。華南永昌投信董事長黃昭棠出席領獎典禮時表示，華南永昌投信積極接軌國際準則，持續落實聯合國責任投資原則的相關行動與要求，並依循集團責任金融步伐，將環境、社會及公司治理等永續議題納入產品藍圖當中，未來將持續建構永續投資願景，努力擴大永續投資影響力。

台灣永續能源研究基金會「第二屆台灣永續投資獎」頒獎典禮，分別頒發「機構影響力」、「個案影響力」兩大獎項，此次約有30家金融機構參與獎項評選。其中，華南永昌投信此次獲得「機構影響力類投信組 - 績優」獎項，評比項目主要針對永續投資之願景與策略、投資標的篩選流程與專業建模、以及永續投資之影響及效益共三大面向。

黃昭棠表示，華南永昌投信透過參與被投資公司議合活動，精挑永續資產池，在投資決策同時考量永續議題關注，很開心長期努力成果獲得評審青睞。

此外，華南永昌投信也致力推行ESG投資願景，在基金商品發行的評估過程中加入ESG相關風險審核、流程檢視等方針，並納入公正第三方ESG評鑑資訊，比如將取得授權的永續指數成分股列入產品發行或做為投資池篩選規則。目前公司內部已積極著手擬訂相關「投資指引」等檢視準則，進一步完善ESG投資流程。

黃昭棠強調，在全球進入升息循環，通膨議題居高不下以及烏俄戰爭所帶來的地緣性政治風險，投資人不可忽視永續投資所帶來的全面性影響。隨著歐盟碳關稅上路，過去被忽略的外部成本開始顯現，企業也必須做出回應調整，投資人務必有所警覺。華南永昌投信做為專業投資機構，更需具備責任投資意識，並藉積極作為，促使被投資機構啟動永續行動，讓投資除了為投資人帶來收益，也能為永續盡一份心力。

華南永昌投信積極推動永續投資產品發展，未來主題商品更以永續為核心，喚起投資人對永續投資高度認同，也期望藉由建立完善ESG企業標準化篩選流程，發揮投資機構正面影響力，對環境永續盡最大心力，創造企業、社會、投資人三贏局面。

ESG 願景

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