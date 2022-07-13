一表揭購屋負擔驚人增加！50歲大齡成買房主力

近年房價上揚，在個人所得未明顯成長下，民眾購屋年齡不斷向後遞延。根據財團法人金融聯徵中心資料，2013年Q1最大購屋主力是30-35歲的族群，但今年Q1購屋年齡主力則以50歲以上為大宗，其次為35~40歲。

永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，聯徵中心統計資料不僅顯示買房年齡越來越高，且隨平均購屋總價、貸款成數上升，購屋面積卻呈現減少的現象。

根據永慶房產集團統計聯徵中心資料，2022年Q1約有4.7萬筆住宅貸款，較2013年同期增加15%。

2013年第一季房貸最主要的年齡落在30至35歲，占比達22%，平均購屋總價為741萬元，平均購屋面積為42.4坪。

今年第一季則以年齡「50歲以上」的群體佔20%最高，平均購屋總價為1,441萬元，平均購屋面積為48.1坪；「35~40歲」佔19%居次，平均購屋總價為1,154萬元，平均購屋面積為43.6坪。

從數據中可以發現，相較10年前購屋主力族群，年齡層有往後推移的現象，其中，50歲以上房貸占比最高。

陳金萍解釋，通常50歲以上臨界退休的族群，通常已累積充足的資金，因考量未來生活需求選擇換屋，又或是因近期全球景氣多變，選擇將部份資產傳往配置到不動產上，例如買房保值置產或留給子女，讓「50歲以上」房貸族明顯高於其他年齡層。

陳金萍表示，首購年齡也出現遞延現象，主要因為近年房價高漲，但民眾所得跟不上房價增加速度，導致首購族必須花更多的時間，累積足夠的頭期款，才有能力買房，讓首購年齡上揚至「35-40歲」區間。

若同樣比較「35至40歲」區間，購屋總價已較十年前多了301萬元，來到1,154萬元，但購屋面積卻較十年前縮小2.1坪。

若以自備款兩成來看，30年期本息平均攤還的條件下，以5月五大行庫新增房貸利率1.601%來計算，購屋門檻首先要存到230萬，未來每月平均還需繳納3萬2311元的房貸，購屋難度不低。

陳金萍指出，十年前僅有「45至50歲」、「50歲以上」的族群，平均購屋總價超過千萬，反觀今年各年齡層平均購屋總價都已逾千萬，購屋門檻明顯提升。