新壽打造健康職場絕招 降肉5000公斤

新光人壽自2016年起不斷優化軟硬體健康設備，並舉辦減重活動，透過競賽與高額獎金激勵員工動起來，找回對健康的掌控感。減重活動開辦至今，參與員工「降肉」高達5,734公斤，並藉此養成運動習慣與維持健康體位。

今年新光人壽持續推動職場健康，以「甩油擂台」作為健康促進活動的開端，透過「控制體重」與「健走步數」，提升員工「健康生產力」，全面守護員工，積極實踐ESG承諾。

為提升ESG價值，落實聯合國永續發展目標SDGs 目標第3項「確保及促進各年齡層健康生活與福祉」，新光人壽以打造身心平衡的新健康職場與守護全民健康為策略，展開具體行動。

在打造身心平衡健康職場上，新光人壽為壽險業首家引進員工協助服務（EAP）並聘任專職心理師，依據員工需求提供「一夜好眠」、「部門樂活健診」、「員工心理管家」等多種心理健康專案，落實員工身心理關懷及為職場安全衛生把關。

此外，提供舒適又具隱私性的視障按摩、物理治療、安心哺集乳空間等服務；規劃「樂芙健身區」，提供多樣性健身器材，並配有健身教練駐點指導；設置「旗艦型新光i健康量測小站」，除基本血壓、體重、體脂、BMI、血氧等量測外，亦有12項身心指標功能，更結合APP使員工能快速了解自己的健康狀態，以達到自主管理健康。未來將更進一步打造「悠享樂活館」，設立電子飛鏢區、AR觸感運動遊戲區、桌遊休閒區以及綠化運動賽事交誼廳，讓員工在工作之餘亦能調劑身心。

在守護全民健康方面，推出外溢保單鼓勵民眾培養規律運動習慣，重視個人健康管理，不僅能擁有重大疾病保障，還可享保費折減及健康促進獎勵金回饋；舉辦美麗人生健康講座、設立新光小農市集，舉行新光登高大賽、全國健行活動、街舞活動等，傳達健康觀念與帶動全民運動風氣。