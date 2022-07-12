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6月半年報拉警報 還有3家保險業得增資

經濟日報／ 記者廖珮君／即時報導

受到資本市場動盪、防疫保單理賠潮，據透露，至少還有3家保險業者在今年6月底RBC（風險適足率）將低於200%法定標準，勢必得啟動增資。

據透露，這3家保險業者，有兩家是產險業、一家是壽險業，兩家產險業是因銷售防疫保單虧損，已有增資計畫，最快將在第三季增資到位；另一家壽險業是因投資反向ETF虧損，則可能啟動今年來的二度增資。

依金管會規定，保險業觸動增資條件的財務指標有兩大項，一是RBC低於200%法定標準，二是連續兩期淨值比低於3%，就得依規提增資等財務改善計畫。6月底半年報、須等8月會計師簽證後才會出爐。

壽險主管說，今年來股市崩跌，但保險業反受惠「逆景氣循環機制」，在股市大跌時，可減少資本計提，因此反讓RBC走高，讓多數壽險業增資壓力大降。

淨值比部分，則因升息導致債券殖利率走揚，壽險業手上的債券全面臨評價損失、讓淨值大縮水，據市場推估，也可能有至少3家保險業，6月底淨值比可能會低於3%。

依規定，淨值比低於3%須連續兩期，換言之，就算6月淨值比低於3%，也得等到12月底再低於3%才需提改善計畫。

但保險局官員說，面臨金融情勢動盪，保險業者不會等到12月底才做改善，每家業者都非常注意清償能力、及關注資產配置狀況，金管會也會隨時提醒業者注意流動性、財務健全性和清償能力。

壽險業 保險 防疫保單

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