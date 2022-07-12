兆豐銀拚交叉行銷 衝刷卡量、循環信用兩大方向

兆豐銀與統一獅棒球隊合作的聯名卡，今宣布再升級，並且再簽訂第二個四年期合約。根據兆豐銀行統計，目前每場球賽約有將近40%獅迷都是透過聯名卡購票，也有將近30%民眾會使用聯名卡購買官方商品，除了優惠加碼，發卡量的目標也要拚成長。董事長張兆順說，發卡量從三萬張，力拼達到未來四年成長至五萬張。

兆豐金（2886）信用卡發卡量已突破百萬張，張兆順說，信用卡數量多，但要能帶動刷卡，一般來說，公股這塊比較弱，兆豐銀從開始消金轉型，消金是信貸、房貸、消費性貸款等，信用卡也是很好的方式，信用卡百萬戶可以帶動很多業務。他舉例，信用卡戶可帶動存款、證券、財管、信貸、甚至房貸等，相對地，房貸、信貸客戶也可相互帶動信用卡，「如果只有發展信用卡，想要賺錢很難。」

兆豐金下一個階段性目標，張兆順強調，以發展信用卡延伸出的附帶業務為主，並進行「交叉共同行銷」，除持續衝刷卡量，循環信用也是重要方向。他說，共同行銷效益很大，信貸較可延伸發展，信用卡戶只能做循環信用，沒辦法做信貸只能靠消金，兩者結合效益更顯著。

他舉例，信貸這方面可以觀察花旗銀行，花旗銀行信貸利率之前都介於8~10%之間，但呆帳控制在2%，他認為這非常強，相互減利差有7%，以兆豐銀做大企金利差僅1%，1兆放款資本適足率要多少？張兆順解釋，如果利差6%可能不要做到五千億，賺得錢就跟他家一樣多，但資本額明顯少一半，資本就可好好運用，信貸帶動消金，目前房貸、信貸都有在增加，但他認為，推動速度仍稍嫌太慢。